小心！電扇、冷氣電器火災 彰縣今年已發生4起

電扇是電器火災的殺手，尤其是老舊電風扇也要定期檢修。（記者劉曉欣翻攝）

2022/06/18 20:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕炎炎夏日必備的電風扇與冷氣機，竟是名列電器火災的危險殺手！彰化縣消防局指出，今年以來，全縣已發生2起電扇火災與2起冷氣機火災，其中有半數都是發生在半夜。

消防局指出，從今年迄今所發生的電扇與冷氣機火災案件來看，電扇是家用電扇，冷氣方面則是窗型與分離式都有，這代表電器火災案件的發生，與民眾息息相關；除了1件是發生在體育設施場所以外，其餘發生地點都是民宅。

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消防局提醒，大多數民眾都覺得電風扇很安全，反而容易忽略故障的問題，冷氣一旦有問題，就會去師傅來修理；但事實上，這兩種夏季最常用的家電，只要有運轉不順或是故障，都必須提高警覺，因為彰化縣今年的電扇與冷氣機火災，就有半數都是發生在半夜，還好發現得早，才沒有造成傷亡。

其中有一起冷氣機火災案件，就發生在半夜，屋主半夜覺得冷氣怎麼都吹不冷，又聞到有冒煙味道，起床查看才發現原來屋外窗型冷氣冒煙了，趕緊報案；另起冷氣機火災則是住戶覺得分離式冷氣每次開就跳掉，正要找人來維修時，剛好小孩回家覺得熱，不知情下打開冷氣，室外機就起火了。

消防局呼籲，要預防電扇起火，當電扇內部配線短路、電源線短路、馬達線圈過熱、電容器故障，就是電扇在發出警訊，尤其是發現扇葉轉動會「卡卡」，建議就要送修，更要避免任意無限制使用延長線。

在預防冷氣機火災部分，一旦在使用時發現冷氣不涼，或是有燒焦異味，冷氣運轉會有異常聲音或是出現不正常跳電，建議立即停止使用，拔除插頭，儘快找專業人員來檢修，也要留意有無異物入侵。

分離式冷氣的室外機起火燃燒，原來是先前已出現跳電，不知情的家人返家一打開冷氣就傳出火災。（記者劉曉欣翻攝）

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