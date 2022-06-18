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    未標製造日期口罩流市面 通路商賠錢賠聲譽怒告供應商

    製造日期不符規定標於盒內，又被民眾誤以為這盒口罩已過期許久，黃姓通路商慘回收8500盒，怒告上游詐欺。（記者徐聖倫攝）

    製造日期不符規定標於盒內，又被民眾誤以為這盒口罩已過期許久，黃姓通路商慘回收8500盒，怒告上游詐欺。（記者徐聖倫攝）

    2022/06/18 15:52

    〔記者徐聖倫／新北報導〕武漢肺炎疫情發生之初台灣鬧口罩荒，在「口罩國家隊」積極製作口罩時，卻有不良商品流出，造成商家信譽毀損。新北市中和一家口罩通路商為疫情著想積極找貨，從供應商拿到了樣品確認沒問題後趕著上架，卻被消費者反應收到的商品沒有「製造日期、保存期限」，造成通路商逾百萬元損失與商譽毀損，因而在本月17日向新北市海山警分局提告詐欺。

    黃姓通路商表示，肺炎爆發當年口罩供不應求，於是他與「成頡國際公司」上游口罩供應商合作，在2020年底黃某取得供應商提供的樣品，確認外包裝標示全無誤，口罩品質也沒問題，於是花費200萬下訂12000盒，準備在各大通路販售。

    而由於貨量龐大，於是黃某憑著對供應商的信任，直接請供應商將口罩配送往各大通路倉庫，以節省時間、成本，但販售後卻遭到消費者投訴，口罩外盒明明顯示「製造日期」標於盒內，但打開只看到一串不相干的8碼數字，黃某驚覺不對勁，趕緊回收8500盒口罩。

    黃某向供應商確認，供應商劉姓負責人則向他解釋這組數字是「機台號碼」，如回收的口罩其中一盒內標示「20112004」，其實為2020年11月20日第4號機台出產，被消費者誤以為口罩為2011年出產，早已過期。

    而黃某向新北市政府衛生局等單位確認，發現並不合規矩，確定不能販賣，後又向劉某討解釋，卻被支吾其詞甚至避不見面，於是黃某向海山警分局埔墘派出所提出詐欺、背信告訴，現警方已受理，將擇日通知供應商負責人劉某到案說明。

    記者去電劉某，他表示口罩品質沒有問題，由於當時醫療用口罩要由政府統一進行販售，一般商家能販售的為一般型口罩，而一般型口罩這樣標示沒有問題，主要是本應印在盒外的數字卻印在盒內，又被民眾誤解，他也有向口罩製造商反應，但反被對方咬詐欺，現在又被通路商提告，劉某無奈說自己才是受害者。

    黃姓通路商拆開倉庫內口罩，無奈表示商譽受損無法估算。（記者徐聖倫攝）

    黃姓通路商拆開倉庫內口罩，無奈表示商譽受損無法估算。（記者徐聖倫攝）

    黃某因為數次與對方協商未果，因而在本月向海山警分局提告。（記者徐聖倫攝）

    黃某因為數次與對方協商未果，因而在本月向海山警分局提告。（記者徐聖倫攝）

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