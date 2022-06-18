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    兒少機構前主任猥褻案外案 罵社工組長「畜牲」判拘役10天

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    2022/06/18 15:01

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東某兒少機構爆發前林姓男主任在職時猥褻多位少年，此案正由台東地院審理中。林某日前曾向媒體爆料檢方偵訊時問他是否與男法官有「約砲」關係，名噪一時。林某因辱罵機構陳姓社工組長「畜牲、混蛋」，台東地方法院依公然侮辱罪一審原判拘役20天，但二審改判拘役10天。

    這件公然侮辱官司是林姓主任猥褻機構少年的案外案。判決書指出，林姓主任於109年11月間在機構內的會議室，在特定多數人均得共見聞之情形下，接續對陳姓女社工組長辱稱：「因為妳是個混蛋」、「畜牲」等語，足以貶損陳女之人格及社會評價。

    此案經台東地檢署起訴，台東地院簡易程序審理，判決拘役20天，但檢方嫌輕判，林男認為重判，雙方均上訴，台東地院近日二審，刑度更輕，撤銷原判決，改判拘役10天。

    林男坦承有於會議室，就社工組長工作、處事上違失之情形集合討論，過程中口出「因為妳是個混蛋」、「畜牲」之語彙，但辯稱非無端辱罵，而是在他發生遭誣陷性侵案件，社工組長竟在他最脆弱、最需要幫助期間，不斷誹謗他，搬弄是非。

    林男並指社工組長涉有洩密、強制猥褻眾多少年、女童奶頭，取笑胸部發育不良等行為，他想與她會談，但卻反遭挑釁，她更私自錄音、設計橋段，以該錄音取信於檢察官。

    二審法官認為，林男在多數人得以見聞之會議室內，出口罵告訴人「因為妳是個混蛋」、「畜牲」等語，顯欲藉此貶低告訴人之社會評價，除發洩其個人情緒外，並無助於事實之釐清。

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