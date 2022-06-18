情侶爭吵太激動輪流持刀自殘 她搶下刀猛刺胸口3刀送醫不治

圖為與林男使用同款的球棒狀防身用具，可拆卸隱藏式小刀。（記者許倬勛翻攝）

2022/06/18 14:01

〔記者許倬勛／桃園報導〕交往不滿半年的林姓情侶（雙方均姓林），17日赴台北市與友人歡唱飲酒，當天凌晨請人代駕南下送返家，因林女酒後提及前男友，林男竟持小刀割腕洩憤，林女見狀竟搶奪小刀，往胸口、腹部猛刺3刀，傷及肺部與心臟，送醫後宣告不治；檢警檢視行車紀錄器及代駕證詞，初步研判林女是自殘致死，但詳細原因仍待釐清。

據悉，林女（24歲）與林男（28歲）透過友人介紹認識，林女過去有交往數年的男友，每次酒後或失意就會主動提及，讓林男頗不是滋味，17日晚間11點許從新竹縣赴台北市松山區某酒店與友人飲酒，散場後找來林姓代駕送返家，不料途中林女又談起前男友，導致雙方爆發口角。

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據悉，林女談及前男友後，林男的情緒異常激動，言詞中有自毀傾向，後竟起出防身球棒內的隱藏小刀，怒喊「不然我去死好了」一怒之下持刀往左手手腕劃了一刀，林女見狀搶走小刀，淚喊「都是我的錯」、「我才該死」等語，往腹部、胸口位置猛刺，當場血流如注，後座血跡斑斑。

林女刺中胸腹位置，意識逐漸模糊，但代駕因不諳中壢路況、找不到醫院，便改由林男駕駛至中壢天晟醫院，但經急救3個多小時，林女仍宣告不治，林女傷口雖僅一公分深，但刀刀落在肺部、心臟等要害，送往醫院時體溫僅剩34度，疑因找路拖延了黃金救援時間。

中壢警方經訊問林男、代駕及檢視行車紀錄器，初步排除他殺致死可能，法醫相驗也認為，致死原因與林女奪刀自戕有關、看似不像外力介入，且林男與代駕的說法也大抵相同，但詳細原因仍待下週解剖後才能確認。

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17日一對情侶爆發口角輪流自殘，女方自持刀命中要害亡。（記者許倬勛翻攝）

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