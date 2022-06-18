工程師離奇猝死王牌經紀人家中 家屬悲痛：提告求真相

吳男表哥受訪斥蔣男說法前後不一，有諸多疑點，家屬只求真相。（記者許倬勛攝）

2022/06/18 13:06

〔記者許倬勛／桃園報導〕31歲吳姓工程師離奇猝死在曾捧紅蔡依林、楊丞琳等知名藝人的經紀人蔣承縉家中，吳男家屬今為他舉辦告別式，逾百名親友送行，吳母悲痛送別愛子，受訪難掩悲痛，淚喊「只想知道真相」，將對蔣男提告。

蔣承縉透過律師回應︰家屬指控為臆測 配合調查

吳男告別式結束後，蔣承縉也透過律師發表回應，表示自己有輾轉透過友人詢問是否能前往致意，但未獲回應，也坦言自案發以來心情始終難以平復，祈願佛祖能領吳男「離苦得樂」。

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蔣也強調，家屬對他有諸多誤解，但事發當時家屬未在現場，不清楚當時狀況，對外發言內容多與事實不符、指控也屬臆測，重申自己態度始終如一，會盡全力配合司法調查，盼早日可還他清白。

警方調查，吳男於上月13日深夜進入蔣家，隔天中午傳出死訊，警消抵達時發現，吳男已屍僵、嘴唇發紫，蔣作為「報案人」，供稱兩人前晚飲酒聊天，但吳男臥床時一度歇斯底里吼叫，他以為僅是喝多使然，詎料隔天吳竟身亡。

吳男告別式於桃園市中壢區舉行，靈堂佈滿吳生前從小到大各時期的照片，百餘親友為他送行，不少人難掩傷痛頻拭淚，足見吳生前人緣頗佳。

「蔣男說詞反覆不一！」吳男表哥說，對於檢方驗出吳男體內有毒物反應非常驚訝，因蔣承縉在案發時案聲稱吳是從樓梯摔下來，隔天家人針對毒物反應問蔣「是否有下藥？」蔣神情慌亂解釋「沒有，是他（吳）自己帶」說法前後不一。

吳男表哥說，先前報導曾提到「遺體頸部有勒痕」，但其實並非勒傷而是挫傷，且肩膀、腰部也有，太陽穴則疑似受到撞擊，但若真像蔣男所述「從樓梯摔下來」，應不致嘴唇發紫、牙齦發黑、口冒鮮血，令人難以接受。

家屬表示，告別式時間廣發媒體、朋友圈，相信蔣不可能不知道，但卻避而不見，也未主動聯繫，「我們要的只是真相」，語畢泣不成聲；至於吳、蔣關係，家屬表示吳生前人緣極佳，但交情最好的幾人都不知他與蔣互相認識，難以理解怎會發生這種事。

告別式有上百親友到場，氛圍哀戚。（記者許倬勛攝）

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