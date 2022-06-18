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    開保時捷搶銀行 失意男搬出老母拚交保 法官不准

    美甲店老闆開保時捷搶銀行未遂被羈押迄今，他搬出老母希望交保，但法官不准。（資料照）

    美甲店老闆開保時捷搶銀行未遂被羈押迄今，他搬出老母希望交保，但法官不准。（資料照）

    2022/06/18 12:42

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕開設美甲店的葉姓男子受疫情影響生意不好，他去銀行辦理企業紓困貸款被刁難，加上欠銀行鉅款，他竟開著送給前妻的保時捷，持槍到銀行行搶，還企圖朝員警開槍，落網後被羈押至今，他搬出「上有老母」的理由向法官請求交保，但法官裁定不准。

    今年2月11日中午12點半，51歲蔡姓男子開著保時捷停在高市博愛一路上的彰化銀行門口，他沒有把車輛熄火就持槍下車，進入銀行後，把一只白色塑膠袋扔進櫃台內，掏出槍要求行員把錢裝滿，行員機警後退時，順手按下櫃台下方的警報器；當時轄區鼓山警分局龍華派出所巡邏警方剛好在附近，獲報後只花不到1分鐘時間就趕抵銀行。

    蔡男見警方迅速到場也嚇了一跳，立即掏槍指向員警喝令退開，但員警不為所動要他束手就擒，蔡男不從，扣壓扳機朝員警開槍，但子彈卡彈後，葉拉槍機上膛時，疑槍枝太過破爛，槍管滑套被他自己扯下，員警見蔡男手中的槍枝已無法擊發，立即拿出辣椒水朝他噴射。

    蔡男眼睛沾到辣椒水後，疼得在地上打滾大喊「救命」，員警見狀立即一擁而上，行員也丟椅子攻擊他，眾人合力將他制伏帶回警所偵辦；檢警偵訊時，蔡坦承犯行，還說「得手就解決債務，失敗就去吃牢飯」。

    檢警查出，葉男的美甲店受疫情影響生意不好，他去銀行辦理企業紓困貸款被刁難，於是他暗中計劃一個月，趁中午時分銀行裡洽公民眾較少，鋌而走險犯案；蔡落網後即被檢方聲押迄今，今年3月中旬起訴後移審法院，法官裁定繼續羈押，由於羈押期將於本月25日屆滿，蔡向法官聲請交保。

    高雄地院召開延押庭時，蔡男指出，母親已經86歲，身體不好，希望有機會可以陪伴她，但法官認為他涉犯槍砲、強盜等重罪，若讓他交保，無法確保審判、執行程序能順利進行，因此駁回他的請求，裁定延押2個月。

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