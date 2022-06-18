小情侶為愛私奔身上沒錢 連吃3天睡超商泡麵

高雄一對小情侶為愛私奔，身上沒錢連3天吃泡麵、睡超商，被警方尋獲時超狼狽。（讀者提供）

2022/06/18 09:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕17歲的少年阿宏（化名）與國中時期認識的學妹小雨（化名）交往，阿宏陷入熱戀不想工作，想把時間留給小雨，引來父親反彈，阿宏竟帶著小雨私奔，但他們身上沒錢，連續3天吃泡麵果腹，晚上也只能睡超商，警方找到他們時，小情侶還不肯回家，幸員警耐心溝通協調，才讓這對小情侶各自回家和家人團圓。

警方指出，阿宏與父親曾多次因意見不合而有所爭執，阿宏認為父親管教過嚴，父子倆關係不好，近期阿宏剛開始與15歲女友小雨交往熱戀中，但因為工作時間長，每週只能休假一天，無法好好陪伴女友而對工作有所抱怨。

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阿宏父親則認為，年輕人剛開始工作需要培養穩定性，而且是從事具危險性及需要專注力的鋁門窗裝修及板模工作，受感情影響感覺工作常不專心，因此反對兩人交往，雙方心中埋下導火線。

本月12日，阿宏跟父親大吵一架後，帶著小雨私奔，將手機關機不與家人聯繫，透過同學朋友也無法聯絡得知去處，雙方家人擔心孩子在外遭遇危險，趕緊向警方報案。

高市警察局少年隊獲報展開尋人工作，經調閱多處路口監視器畫面，並前往兩人可能藏匿處所找尋及訪查守候，15日在橋頭區火車站附近尋獲狼狽躲藏的小宏與小雨；兩人難過表示，失蹤期間只能吃泡麵果腹及睡超商省錢，過著躲躲藏藏的生活。

兩人被找到時還擔心被拆散，一度表明不想回家，經警方耐心勸說和轉達，他們才明白家人不是單純反對，而是希望許多現實面的問題需要溝通和了解，兩人在理解後也願盡速返家和家人團圓，警方也向家長表示會協助後續溝通輔導。

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