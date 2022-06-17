為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    《花甲男孩》取景三合院遭拆 地主控建商強拆

    大肚瑞井社區一處三合院老宅遭拆除，洪姓地主指控建商未經大家同意強拆，如今只剩斷垣殘壁。（記者陳建志攝）

    大肚瑞井社區一處三合院老宅遭拆除，洪姓地主指控建商未經大家同意強拆，如今只剩斷垣殘壁。（記者陳建志攝）

    2022/06/17 18:24

    〔記者陳建志／台中報導〕電視劇《花甲男孩轉大人》拍攝地點台中大肚瑞井社區保留傳統三合院聚落，洪姓家族的三合院2日遭建商調來怪手拆除，阿嬤的灶腳、彈孔紀念區等知名打卡景點都被破壞，洪姓地主控訴，建商宣稱取得多數的地主同意並非事實，已經提出毀損告訴，附近居民則對具有歷史價值的景點遭拆除覺得可惜。

    《花甲男孩轉大人》電視劇中，盧廣仲和蔡振南父子倆爭吵對手戲的巷子，拍攝地點是大肚瑞井社區，瑞井社區隨著電視劇走紅而爆紅，包括蜘蛛人彩繪、瑞井古井、阿嬤的灶腳、彈孔紀念區等當地景點，都吸引遊客打卡拍照，不過這裡一處洪姓家族持所的500多坪三合院古厝，2日突遭建商調來怪手拆除。

    洪姓地主說，洪家祖厝共有12人共同持分，建商想開發旁邊的6米道路，原定6月3日召開協調會，沒想到6月2日一大早建商就調來挖土機拆除老宅和紅磚牆，自己從監視器看到趕來阻止，建商仍強行拆除。他批評，建商沒經過大家同意，根本是先下手為強，尤其是很有歷史價值，遊客熱門打卡景點的阿嬤的灶腳、彈孔紀念磚牆全都被破壞，真的很可惜。

    洪姓地主說，自己在洪家祖厝出生、長大，三合院可說是洪家人的共同記憶，房子裡面還有很多的家具還沒搬，沒想到建商說拆就拆，根本沒有經過大家的同意。他說，建商聲稱經過多數地主同意，並非事實，如今原本具有歷史價值的祖厝和紅磚牆只剩斷垣殘壁讓人心痛，已經到警局報案，向建商提出毀損告訴，要求將拆除的部分復原。

    不過，建商澄清說，拆的是6米寬道路用地上的老舊廢棄物，將路清乾淨，而且經過6、7位地主的委託，拆除老宅也是經過里長的同意。瑞井里長洪忠祿坦承，自己家人所有的部分同意拆除，但其他人的想法則不清楚。

    洪姓地主說，知名打卡景點的「阿嬤的灶腳，如今只剩斷垣殘壁，真的很可惜。（記者陳建志攝）

    洪姓地主說，知名打卡景點的「阿嬤的灶腳，如今只剩斷垣殘壁，真的很可惜。（記者陳建志攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    搶救古蹟！斗六百年三合院護龍恐拆除 縣府將貼「暫定古蹟」
    2022/03/13 19:47

    搶救古蹟！斗六百年三合院護龍恐拆除 縣府將貼「暫定古蹟」
    僱工強拆屏東百年三合院「蔡家古厝」 女地主觸犯文資法被判刑
    2022/02/09 10:46

    僱工強拆屏東百年三合院「蔡家古厝」 女地主觸犯文資法被判刑

    「NASA太空律動襪」穿上就像漫步雲端
    太平番仔路庄林家祖厝遭「剷平」 自救會、里長各執一詞
    2021/08/09 20:20

    太平番仔路庄林家祖厝遭「剷平」 自救會、里長各執一詞
    街角亮點》三合院倒塌 土角厝牆面撐出古趣小小公園
    2019/11/13 08:29

    街角亮點》三合院倒塌 土角厝牆面撐出古趣小小公園

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    強拆古蹟「太原第」 警方傳喚屋主
    2018/02/22 19:53

    強拆古蹟「太原第」 警方傳喚屋主
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播