《花甲男孩》取景三合院遭拆 地主控建商強拆

大肚瑞井社區一處三合院老宅遭拆除，洪姓地主指控建商未經大家同意強拆，如今只剩斷垣殘壁。（記者陳建志攝）

2022/06/17 18:24

〔記者陳建志／台中報導〕電視劇《花甲男孩轉大人》拍攝地點台中大肚瑞井社區保留傳統三合院聚落，洪姓家族的三合院2日遭建商調來怪手拆除，阿嬤的灶腳、彈孔紀念區等知名打卡景點都被破壞，洪姓地主控訴，建商宣稱取得多數的地主同意並非事實，已經提出毀損告訴，附近居民則對具有歷史價值的景點遭拆除覺得可惜。

《花甲男孩轉大人》電視劇中，盧廣仲和蔡振南父子倆爭吵對手戲的巷子，拍攝地點是大肚瑞井社區，瑞井社區隨著電視劇走紅而爆紅，包括蜘蛛人彩繪、瑞井古井、阿嬤的灶腳、彈孔紀念區等當地景點，都吸引遊客打卡拍照，不過這裡一處洪姓家族持所的500多坪三合院古厝，2日突遭建商調來怪手拆除。

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洪姓地主說，洪家祖厝共有12人共同持分，建商想開發旁邊的6米道路，原定6月3日召開協調會，沒想到6月2日一大早建商就調來挖土機拆除老宅和紅磚牆，自己從監視器看到趕來阻止，建商仍強行拆除。他批評，建商沒經過大家同意，根本是先下手為強，尤其是很有歷史價值，遊客熱門打卡景點的阿嬤的灶腳、彈孔紀念磚牆全都被破壞，真的很可惜。

洪姓地主說，自己在洪家祖厝出生、長大，三合院可說是洪家人的共同記憶，房子裡面還有很多的家具還沒搬，沒想到建商說拆就拆，根本沒有經過大家的同意。他說，建商聲稱經過多數地主同意，並非事實，如今原本具有歷史價值的祖厝和紅磚牆只剩斷垣殘壁讓人心痛，已經到警局報案，向建商提出毀損告訴，要求將拆除的部分復原。

不過，建商澄清說，拆的是6米寬道路用地上的老舊廢棄物，將路清乾淨，而且經過6、7位地主的委託，拆除老宅也是經過里長的同意。瑞井里長洪忠祿坦承，自己家人所有的部分同意拆除，但其他人的想法則不清楚。

洪姓地主說，知名打卡景點的「阿嬤的灶腳，如今只剩斷垣殘壁，真的很可惜。（記者陳建志攝）

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