佈線1年3個月追查 南警破獲擄鴿集團逮8「綁匪」

佳里警分局整整花了1年3個月偵破擄鴿集團，將主嫌何姓男子（右中）、林姓男子（後中）等8名犯嫌移送法辦。（警方提供）

2022/06/17 17:49

〔記者楊金城／台南報導〕58歲何姓男子、60歲林姓男子組織擄鴿集團，在全台山區、河床架網捕抓賽鴿再向鴿主勒贖，佳里警分局整整花了1年3個月追查，今天（17日）將何嫌、林嫌等8名犯嫌移送法辦，南檢將向法院聲請羈押。

何嫌及林嫌為首的擄鴿集團，區分為網鴿手、恐嚇被害人的話務手、報馬仔、收簿手、負責提領贓款的車手頭、車手等分工細密，具組織性及專業分工，令受害鴿主氣憤難平。

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警方調查，此犯罪集團在台灣西半部山區、河床架設大型鳥網，等到賽鴿群飛行經過時，黨羽即以彈弓發射彩帶，賽鴿受到驚嚇後往下俯衝中網被捕後，再派人撥打賽鴿腳環上的電話號碼恐嚇鴿主，將贖款匯入指定人頭帳戶，每隻贖金在3000元至2萬元間。

佳里警分局成立專案小組，報請南檢指揮偵辦，經長期跟監及蒐證後，併同台北市、高雄市、台南市警方在台南、高雄、嘉義、彰化、台中、苗栗、基隆等地同步執行搜索及拘提行動，逮捕何姓、林姓主嫌在內的8人到案。

警方查扣存摺簿、手機、鳥網、彈弓、彩帶、筆電、膠帶、鉗子、鋸子、掃刀、鐵鎚、無線電及贓款3萬3000元等證物，今天將全案依組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、竊盜等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

佳里警分局表示，擄鴿勒贖集團只要躲在賽鴿容易經過的山區架網，就有斬獲，因犯罪模式成本低，再加上警方難以追查，導致擄鴿案件時有發生，甚有發生擄鴿集團互爭山區地盤而鬥毆情事。

佳里警方偵破擄鴿集團，查扣存摺簿、手機、鳥網、彈弓、彩帶、鋸子、掃刀、鐵鎚、無線電等證物。（警方提供）

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