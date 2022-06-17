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    慣竊吸毒偷車狂飆撞死妙齡女 想用精神疾症減刑、法院判10年

    慣竊張嘉瑋吸毒又駕駛贓車狂飆，闖紅燈迴轉時，將25歲豆蔻年華的廖姓女子壓死，台中地院判10年。（記者張瑞楨翻攝）

    慣竊張嘉瑋吸毒又駕駛贓車狂飆，闖紅燈迴轉時，將25歲豆蔻年華的廖姓女子壓死，台中地院判10年。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/06/17 16:43

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市前科累累的慣竊張嘉瑋（40歲），2020年11月18日竊取小貨車，駕駛贓車逃避警方追捕，於中市西屯區路口狂飆，連撞4輛機車，把大學剛畢業、正值25歲豆蔻年華的廖姓女社會新鮮人壓死，台中地院審理時，律師辯稱他罹患精神疾病，聲明精神鑑定，法官卻不採信，並抨擊張男吸毒偷車疾駛，闖紅燈與高速轉彎，造成廖女與家人天人永隔，傷痛至巨，罪行危害極重，判處徒刑10年，可上訴。

    判決書指出，2020年11月18日下午，張男吸食安非他命並服用安眠藥物，竊得一輛貨車，停在水湳經貿園區，引擎沒有熄火，兩名便衣警察盤查時，他重踩油門、加速逃逸，員警雖趕緊追逐，卻追不上貨車。

    張男一路狂飆亂竄，在西屯區河南路、甘肅路口急左轉時失控，當時剛好廖女等5人，搭乘3輛機車，一起去中市景點遊憩，張男贓車連撞4輛機車後側翻，把廖女壓在貨車車廂下身亡。

    廖女年僅25歲，是大學剛畢業的社會新鮮人，趁著畢業後、求職前的這段時間，與好友到台中市遊覽，卻遭遇此橫禍，警方依竊盜現行犯逮捕，緊急採尿化驗，發現他尿液有毒品反應，包括非他命及含有Benzodiazepine成份的安眠鎮靜類藥物，他承認案發前曾吸毒嗑藥。

    台中地院審理時，律師辯護說，張男罹患精神疾病，依刑法第19條第2項可減輕其刑，聲明委託醫院實施精神鑑定，法官卻認為，張男先騎乘機車找目標，用自備鑰匙下手行竊貨車，還挑選無人出入的時機，案發當日與翌日，偵訊時說，他偷車後於水湳重劃區，「穿便服的警察敲我車窗玻璃，我就嚇到以為是仇人就跑掉」，「車速約60、70公里，然後就煞車失靈」，張男對案發過程都記憶清楚且能完整陳述，足見張男沒有精神障礙或其他心智缺陷，也沒有精神鑑定的必要。

    法官認為，張男漠視公眾行路安全，吸毒後竊取小貨車，被查緝時又有闖紅燈、高速轉彎等危險駕駛行徑，導致廖女與家人天人永隔，危害極重，且尚未與死者家屬和解，依「犯吸食毒品駕車以他法致生道路往來危險致人於死罪」判刑10年，偷車部分依竊盜罪判5月，全案可上訴，後者可易科罰金。

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