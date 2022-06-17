為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    市值粗估逾500萬元 業者涉從中國非法輸入電子煙油

    保七總隊會同衛福部食藥署、宜蘭縣衛生局、花蓮縣衛生局等單位進行搜索。（記者蔡昀容翻攝）

    保七總隊會同衛福部食藥署、宜蘭縣衛生局、花蓮縣衛生局等單位進行搜索。（記者蔡昀容翻攝）

    2022/06/17 16:29

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭地檢署接獲線報，有業者涉嫌從中國非法輸入桶裝尼古丁電子煙油，在宜蘭、花蓮等地分裝出售，經搜索宜蘭店、花蓮店等6處所，查扣逾40桶電子煙油。檢方傳訊9名相關人，最後諭知黃姓、鄭姓業者及加盟店負責人等共4人，以6萬元至12萬元交保。查扣煙油，粗估市值逾500萬元。

    宜檢表示，含「尼古丁（Nicotine）」成分之煙油、煙彈，屬藥事法第22條所稱之禁藥，用於人體足以影響生理機能及身體結構，未經中央衛生主管機關核准不得輸入及販售，仍自業者自中國非法輸入桶裝尼古丁電子煙油，在宜蘭、花蓮地區分裝、封膜、貼標後，以實體商店及Line群組對外販售牟利。

    宜檢接獲保安警察第七總隊第三大隊報告後，分案由檢察官蔡明儒指揮偵辦，15日由警方會同衛福部食藥署、宜蘭縣衛生局、花蓮縣衛生局等單位，分頭前往業者所有的宜蘭店、羅東店、花蓮店等6處所搜索，查扣逾40桶5公斤裝電子煙油、上千瓶30毫升至60毫升分裝成品及分量機、鎖瓶器、標籤機等分裝設備。

    檢方傳訊黃姓、鄭姓業者、加盟店負責人、店員等9人到案，昨（16）日晚間偵訊完畢，認為黃姓、鄭姓業者及加盟店負責人等4人，涉嫌藥事法第82條第1項輸入禁藥及同法83條第1項販賣禁藥，犯罪嫌疑重大，然尚無羈押之必要，諭知6萬至12萬元交保，其餘請回候傳。

    宜檢呼籲，民眾切勿購買不明電子煙油、煙彈吸食，不僅來源及成分堪慮，且含尼古丁成分者更屬禁藥，未經許可擅自輸入者， 最高可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金；明知為禁藥而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，最高可處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》癮君子吃「這6類」食物清肺 營養師：最好還是別抽菸
    2022/06/02 08:35

    健康網》癮君子吃「這6類」食物清肺 營養師：最好還是別抽菸
    8連鎖咖啡店和超商騎樓 宜縣8/1起禁菸和電子煙
    2022/05/18 14:08

    8連鎖咖啡店和超商騎樓 宜縣8/1起禁菸和電子煙

    「NASA太空律動襪」穿上就像漫步雲端
    毒物專家建議所有菸草類統一檢測標準 支持納管加熱菸、禁電子煙
    2022/05/17 05:30

    毒物專家建議所有菸草類統一檢測標準 支持納管加熱菸、禁電子煙
    中小學校園全面禁菸 電子煙納入校規懲處範圍
    2022/05/05 09:38

    中小學校園全面禁菸 電子煙納入校規懲處範圍

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播