市值粗估逾500萬元 業者涉從中國非法輸入電子煙油

保七總隊會同衛福部食藥署、宜蘭縣衛生局、花蓮縣衛生局等單位進行搜索。（記者蔡昀容翻攝）

2022/06/17 16:29

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭地檢署接獲線報，有業者涉嫌從中國非法輸入桶裝尼古丁電子煙油，在宜蘭、花蓮等地分裝出售，經搜索宜蘭店、花蓮店等6處所，查扣逾40桶電子煙油。檢方傳訊9名相關人，最後諭知黃姓、鄭姓業者及加盟店負責人等共4人，以6萬元至12萬元交保。查扣煙油，粗估市值逾500萬元。

宜檢表示，含「尼古丁（Nicotine）」成分之煙油、煙彈，屬藥事法第22條所稱之禁藥，用於人體足以影響生理機能及身體結構，未經中央衛生主管機關核准不得輸入及販售，仍自業者自中國非法輸入桶裝尼古丁電子煙油，在宜蘭、花蓮地區分裝、封膜、貼標後，以實體商店及Line群組對外販售牟利。

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宜檢接獲保安警察第七總隊第三大隊報告後，分案由檢察官蔡明儒指揮偵辦，15日由警方會同衛福部食藥署、宜蘭縣衛生局、花蓮縣衛生局等單位，分頭前往業者所有的宜蘭店、羅東店、花蓮店等6處所搜索，查扣逾40桶5公斤裝電子煙油、上千瓶30毫升至60毫升分裝成品及分量機、鎖瓶器、標籤機等分裝設備。

檢方傳訊黃姓、鄭姓業者、加盟店負責人、店員等9人到案，昨（16）日晚間偵訊完畢，認為黃姓、鄭姓業者及加盟店負責人等4人，涉嫌藥事法第82條第1項輸入禁藥及同法83條第1項販賣禁藥，犯罪嫌疑重大，然尚無羈押之必要，諭知6萬至12萬元交保，其餘請回候傳。

宜檢呼籲，民眾切勿購買不明電子煙油、煙彈吸食，不僅來源及成分堪慮，且含尼古丁成分者更屬禁藥，未經許可擅自輸入者， 最高可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金；明知為禁藥而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，最高可處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。

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