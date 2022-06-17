黃琪稱不必強制工作是「國家恩典」、哽咽否認詐騙貴婦 訂8/25宣判

本名黃照岡的黃琪涉利用名人身份詐騙，高院今開庭後訂8月25日宣判，黃庭訊後快步搭車離去。（記者楊國文攝）

2022/06/17 15:36

〔記者楊國文／台北報導〕本名黃照岡的詐欺慣犯黃琪，被控假冒國泰千金及佯稱具律師資格，詐騙涉訟的劉姓貴婦等不法，台北地院依洗錢等罪判黃1年4月，得易科罰金部份判1年2月，犯罪所得2317萬元沒收，須強制工作3年。高等法院今辯論終結，黃當庭撤回得易科罰金部份，以致1年2月徒刑確定，黃堅稱未詐騙劉婦，數度哽咽說大法官去年宣告強制工作違憲是國家給他機會，也是恩典，「我做錯的，願意接受處罰，否則期望司法盼判無罪」，檢方和告訴人律師均指控黃琪一人分飾多角一再詐騙，建請應從重量刑，訂8月25日宣判。

庭訊結束後，庭訊時黃琪原本哽咽到無法言語的情緒，迅速回復正常，看到媒體守候拍攝，即快步衝出法院，險些和媒體撞在一起，並坐進急駛而來的轎車，揚長而去。

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現年31歲的黃琪被控冒充國泰千金，結識訟累纏身的劉女，他瞎掰具律師資格，可提供法律協助解決她相關訴訟案件，詐取劉姓貴婦3千萬元，黃本人實際取得2317萬多元；黃琪另涉冒名張清芳前夫宋學仁秘書的名義，請託前台大醫學院院長楊泮池秘書幫忙喬台大醫院病房，安排友人母親入住，此外，黃另冒用香港富商李嘉誠的女秘書等人名義，向中衛口罩訂購成人及兒童口罩、酒精棉，幸未得逞。

台北地檢署依詐欺、偽造文書、洗錢、公司法、違反個人資料保護法、頂替等罪起訴黃琪。

台北地院去年4月依洗錢等罪嫌，判黃琪1年4月徒刑，犯罪所得2317萬元宣告沒收，並認定黃琪近年來犯下多起假冒名人詐取財物犯行，「具犯罪習性」，命他強制工作3年，另外違反個人資料保護法等部份，判刑1年2月，得易科罰金42萬元。

高等法院今上午進行辯論庭，一開始進行調查證據，黃琪除了表示要撤回可易科罰金的5罪部份之外，均表示由律師代表回答，結辯時，黃琪突然哽咽到情緒幾乎失控，無法陳述，合議庭指示他慢慢來，黃琪的情緒雖稍作鎮定，仍數度哽咽表示，大法官宣告強制工作違憲，是國家給他機會，也是恩典，他不敢辜負，他幫劉女的忙，未拿到好處，「我做錯的，願意接受處罰，否則期望司法盼判無罪」。

高檢署指出，黃琪一人分多角，一再利用名人或有權力的人詐騙，之前犯下多件詐騙或偽造文書等案件，但都判刑太輕，根本未受到教訓，法院不應再輕判，建請高院應從重量刑。

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