已婚男士官搞人妻 慘丟軍職抗罰仍吞敗

已婚男士官搞上人妻，事後慘丟軍職，他不服提告，仍遭北高行判決敗訴。（情境照）

2022/06/17 13:59

〔記者溫于德／台北報導〕陸軍裝甲兵訓練指揮部一名已婚資深男士官，3年前在高鐵站搭訕人妻並發生性關係，兩人還到北市北投區一起泡湯，男士官東窗事發後遭裝訓部記大過2次，又被陸軍司令部核定不適服現役為由解除召集，他不服提告，台北高等行政法院認為軍方處分並未違反比例原則，判他敗訴；可上訴。

判決指，同樣已婚的男士官與人妻曾發生性關係，2019年12月3日兩人前往北投泡溫泉，還被男士官的妻子發現，後來，人妻的丈夫也於2020年4月9日向裝訓部陳情，指男士官不但在高鐵站搭訕太太，更慫恿離婚，男士官行為有失軍人分際。

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裝訓部2020年7月1日召開懲處人事評議會，核定將男士官記大過2次，他向陸軍部司令部申請審議遭駁回。又因他單次被記2大過，裝訓部8月26日召開不適服現役人事評審會，評鑑他不適服現役，他同樣不服，申請再審議，裝訓部9月17日開再審議人評會，依舊評鑑他不適服現役，由陸軍司令部核定他不適服現役解除召集，2020年10月1日零時生效。

男士官認為不該丟掉軍職，提告主張，根據其他涉及男女不當感情關係，情節比他嚴重且攸關公共利益的案例，受懲罰的程度都不如他被記2大過般嚴厲，記過處分有違比例原則，況且，近1年來，他沒有任何懲處紀錄，陸軍司令部卻核定他不適服現役，同樣違反比例原則。

裝訓部解釋，男士官所為已嚴重斲傷部隊紀律及領導統御，記他2大過汰除，使他保有退伍金，符合比例原則。陸軍司令部也指，他的工作績效不佳，態度也散漫，經綜合考評決議他不適服現役，並未違反比例原則。

北高行指，已婚資深男士官與人妻多次相約出遊，又單獨共處一室泡溫泉還相偎拍照，已逾越普通朋友一般社交行為，並影響軍譽，軍方記他2大過並評鑑不適現役解除召集，並未違反比例原則，判他敗訴。

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