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    芬園2起車禍轎車撞得稀爛 驚悚影像曝光

    彰化縣芬園鄉彰南路2段今天發生一起轎車自撞台電變電箱意外，車子噴飛落地，車盤朝天。（民眾提供）

    彰化縣芬園鄉彰南路2段今天發生一起轎車自撞台電變電箱意外，車子噴飛落地，車盤朝天。（民眾提供）

    2022/06/17 12:55

    〔記者張聰秋／芬園報導〕彰化縣芬園鄉今天發生2起交通事故，1起發生在彰南路2段轎車自撞台電變電箱，車子撞得稀爛，駕駛和乘客都輕傷，變電箱遭撞損造成233戶台電用戶停電，另一起發生在彰南路和德興街口，2起車禍現場一片狼藉，原因待進一步鑑定釐清。

    第1起車禍發生在今天凌晨3點多左右，彰南路2 段390號旁台電變電箱遭1輛由張男駕駛的轎車，車子行經案發處不知何做突然失控撞上路旁變電箱，波及另一輛停靠路旁轎車，猛烈撞擊力道，車輛瞬間噴飛，前輪連同鋼圈全噴飛外射，車體掉地後覆翻車底朝天，轟然巨響驚醒當地居民，也因電變箱裡供電的變壓器被損毀，一度造成當地233用戶停電，台電緊急派員搶修，於今天早上7點20分全數復電。

    台電初步調查，停電原因是亭置式變壓器被車輛撞損，後續將向警方申請車禍資料，再向肇事者求償。

    第1起車禍事故，車禍現場如電影場景一片狼藉，車子翻覆嚴重毀損，幾乎成廢鐵，還好，駕駛和乘客都輕傷，送醫治療已無大礙，算是不幸中之大幸。

    另一起交通事故今天清晨4點多，彰南路與德興街口，發生轎車疑自撞橋墩意外，車子零件散落滿地，車禍發生原因仍待調查。

    台電變電箱被撞壞造成233戶停電，台電緊急派員搶修。（民眾提供）

    台電變電箱被撞壞造成233戶停電，台電緊急派員搶修。（民眾提供）

    車子失控撞台電變電箱瞬間噴飛再落地，車盤朝天。（民眾提供）

    車子失控撞台電變電箱瞬間噴飛再落地，車盤朝天。（民眾提供）

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