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    國術館老闆猥褻女客判刑 出獄後又再侵犯得逞

    國術館陳姓負責人在2018年間曾趁推拿之際，猥褻女客而被判刑7月，但他出獄後不知悔改，今年又再犯，涉嫌趁推拿之際，撫摸女子小玉（化名）的胸部，並指侵得逞。（情境照）

    國術館陳姓負責人在2018年間曾趁推拿之際，猥褻女客而被判刑7月，但他出獄後不知悔改，今年又再犯，涉嫌趁推拿之際，撫摸女子小玉（化名）的胸部，並指侵得逞。（情境照）

    2022/06/17 10:40

    〔記者王定傳／新北報導〕新北市一間國術館陳姓負責人在2018年間曾趁推拿之際，猥褻女客而被判刑7月，但他出獄後不知悔改，今年又再犯，涉嫌趁推拿之際，撫摸女子小玉（化名）的胸部，並指侵得逞，新北地檢署今日依強制性交罪嫌起訴陳男，並請求加重其刑。

    檢警調查，2018年8月3日，一名女子小翠（化名）與男友一行人前往國術館推拿，陳男卻趁獨處之際，撫摸她的臀部及胸部。

    小翠原本心想：「大家都在，沒有想到太多」，不料，陳男仍不罷手，竟隔著覆蓋在小翠身上的薄毯，以手搓揉她的陰部，小翠仍因誤認陳男是在推拿，不敢即時出言反對或抗拒。

    小翠返家後神情怪異，其男友追問後，小翠情緒崩潰痛哭失聲，小翠男友認為陳男應不是初犯，決定把經過PO上爆料公社，有記者見到文章聯繫後建議2人應報警處理，小翠因此決定報案；全案經審理後，法院依強制猥褻罪判處陳男7個月定讞。

    陳男在去年9月出獄後，仍繼續以國術館為業，今年3月22日，他竟又再犯，涉嫌趁推拿之際，撫摸小玉的胸部並指侵得逞；檢方認為，陳男之前就強制猥褻案入獄執行完畢，且接受身心治療及輔導教育，理應知道推拿按摩與非正當肢體碰觸的分際，卻仍再犯，請法院加重其刑。

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