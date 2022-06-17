遭20歲累犯惡狼偷拍 法警父勸撤告讓她猶豫！網友急籲提告給教訓

女網友被一名20歲累犯惡狼跟蹤偷拍，爸爸卻認為出庭很麻煩，而且讓惡狼「年紀輕輕就有前科」不太好，讓她開始猶豫是否要撤告。示意圖，與本文無關。（資料照）

2022/06/17 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友從捷運站走到地下街購物，被一名20歲累犯惡狼跟蹤偷拍，幸得英勇路人協助捉狼。該案進入司法程序，她的爸爸卻認為出庭很麻煩，而且讓惡狼「年紀輕輕就有前科」不太好，讓她開始猶豫是否要撤告。見文，網友紛紛力勸原PO切莫心軟，「讓他知道做錯事就是要付出代價是很重要的」。

原PO在Dcard以「在北車被偷拍裙底」為題發文，並附上事發當下蒐證影像佐證自己說法。原PO在4月14從台北車站捷運站到地下街購物，留意到一男舉動鬼祟，原PO警覺繞路，這名鬼祟男卻跟了過來。「因為我一直在找路一直在繞，就發現他真的陰魂不散，我還故意迴轉從他身旁繞到他身後往反方向走，結果他還真的跟上來，我就確定他是在跟著我了」。

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原PO非常慌張，幸好走到京站時，有好心路人願意相助。路人表示，自己2度看到鬼祟男偷拍原PO，也成功協助原PO捉狼。「一開始抓到他，問他是不是偷拍，他手整個在抖還打死不承認，後來我們說要請旁邊的櫃姐幫我們報警，他就開始狂刪照片」，原PO一見惡狼手機裡大量尾隨女性、偷拍裙底的照片，氣得馬上報警，也向警察表達提告之意。

近日，原PO收到傳票通知23日出庭，身為法警的爸爸表示當天應該會先是調解庭，認為讓惡狼「年紀輕輕就有前科，以後很難找工作」不太好，而且提告之後可能還要再跑法院很麻煩。對此，原PO媽媽則認為應該提告讓惡狼學教訓，「不然說不定等他4、50歲變本加厲變得更變態」。對此，原PO也開始有些猶豫，上網尋求建議。

網友見文力勸原PO不要心軟，「如果他會為自己著想，早就應該收手了，20歲該為自己的行為負責，年輕不應該是減輕罪行的藉口」、「這種人很難改邪歸正，但需要一個懲罰讓他知道痛」、「妨害秘密這種前科對找工作根本沒什麼影響，但是讓他知道做錯事就是要付出代價是很重要的」、「害他以後找不到工作的不是你，是他錯誤的決定」。

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