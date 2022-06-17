為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    遭20歲累犯惡狼偷拍 法警父勸撤告讓她猶豫！網友急籲提告給教訓

    女網友被一名20歲累犯惡狼跟蹤偷拍，爸爸卻認為出庭很麻煩，而且讓惡狼「年紀輕輕就有前科」不太好，讓她開始猶豫是否要撤告。示意圖，與本文無關。（資料照）

    女網友被一名20歲累犯惡狼跟蹤偷拍，爸爸卻認為出庭很麻煩，而且讓惡狼「年紀輕輕就有前科」不太好，讓她開始猶豫是否要撤告。示意圖，與本文無關。（資料照）

    2022/06/17 10:15

    〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友從捷運站走到地下街購物，被一名20歲累犯惡狼跟蹤偷拍，幸得英勇路人協助捉狼。該案進入司法程序，她的爸爸卻認為出庭很麻煩，而且讓惡狼「年紀輕輕就有前科」不太好，讓她開始猶豫是否要撤告。見文，網友紛紛力勸原PO切莫心軟，「讓他知道做錯事就是要付出代價是很重要的」。

    原PO在Dcard以「在北車被偷拍裙底」為題發文，並附上事發當下蒐證影像佐證自己說法。原PO在4月14從台北車站捷運站到地下街購物，留意到一男舉動鬼祟，原PO警覺繞路，這名鬼祟男卻跟了過來。「因為我一直在找路一直在繞，就發現他真的陰魂不散，我還故意迴轉從他身旁繞到他身後往反方向走，結果他還真的跟上來，我就確定他是在跟著我了」。

    原PO非常慌張，幸好走到京站時，有好心路人願意相助。路人表示，自己2度看到鬼祟男偷拍原PO，也成功協助原PO捉狼。「一開始抓到他，問他是不是偷拍，他手整個在抖還打死不承認，後來我們說要請旁邊的櫃姐幫我們報警，他就開始狂刪照片」，原PO一見惡狼手機裡大量尾隨女性、偷拍裙底的照片，氣得馬上報警，也向警察表達提告之意。

    近日，原PO收到傳票通知23日出庭，身為法警的爸爸表示當天應該會先是調解庭，認為讓惡狼「年紀輕輕就有前科，以後很難找工作」不太好，而且提告之後可能還要再跑法院很麻煩。對此，原PO媽媽則認為應該提告讓惡狼學教訓，「不然說不定等他4、50歲變本加厲變得更變態」。對此，原PO也開始有些猶豫，上網尋求建議。

    網友見文力勸原PO不要心軟，「如果他會為自己著想，早就應該收手了，20歲該為自己的行為負責，年輕不應該是減輕罪行的藉口」、「這種人很難改邪歸正，但需要一個懲罰讓他知道痛」、「妨害秘密這種前科對找工作根本沒什麼影響，但是讓他知道做錯事就是要付出代價是很重要的」、「害他以後找不到工作的不是你，是他錯誤的決定」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    偷拍女同事裙底風光 只分享麻吉1人獲判無罪
    2022/06/15 16:45

    偷拍女同事裙底風光 只分享麻吉1人獲判無罪
    涉摩鐵裝針孔偷拍百位正妹嘿咻 建築工深夜羈押禁見
    2022/06/15 06:22

    涉摩鐵裝針孔偷拍百位正妹嘿咻 建築工深夜羈押禁見

    小腿痠麻、浮腫？打造腿模這招有解
    老闆丈夫曾任檢察官！摩鐵藏針孔偷拍警逮1嫌 辯稱「自己欣賞」
    2022/06/14 19:43

    老闆丈夫曾任檢察官！摩鐵藏針孔偷拍警逮1嫌 辯稱「自己欣賞」
    短裙妹捷運上昏睡遭狂摸大腿 正義女乘客錄影擒狼
    2022/06/11 13:05

    短裙妹捷運上昏睡遭狂摸大腿 正義女乘客錄影擒狼

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播