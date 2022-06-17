北市全面針對路口安全大執法 1至5月止罰單令人咋舌

北市警科技法眼揪違規。（記者劉慶侯翻攝）

2022/06/17 09:25

〔記者劉慶侯／台北報導〕北市警局今年元月起至5月止，針對「路口安全」全面加強執法，共計已取締車輛不停讓行人8455件、行人違規計14011件。警方呼籲駕駛人行經路口應減速慢行並停讓行人先行，保護行人穿越路口通行安全。

根據北市警交通大隊統計數據顯示，北市今年1月至5月止，發生行人死亡交通事故計7件7人，與去年同期發生18件相較減少11件，減少61%。分析行人死亡事故多數為較高年齡長者，大多為41至89歲不等，肇事原因以車輛不停讓行人，及行人違規闖紅燈穿越馬路占大宗。

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警方表示，依據道路交通管理處罰條例規定：「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者」、「汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停讓行人優先通行者」，皆處駕駛人1200元以上3600元以下罰鍰。行人違規穿越道路可處300元罰鍰。

北市警局表示，駕駛人和行人都需共同遵守交通規則，並有「車輛慢看停、行人停看聽」觀念，駕駛人行經路口時應減速慢行、停讓行人，行人過馬路也要注意來車，以減少交通事故，確保通行安全。

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