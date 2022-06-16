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    年底大選反滲透法成主軸 新北檢：嚴防境外敵對勢力干預選舉

    新北地檢署今天到新北警板橋分局等地進行查賄制暴工作會報，會中提出防範中國等境外敵對勢力透過大選滲透干預等不法行為的反滲透法查察，也是大選查察主力，呼籲警方善用情資分析偵查。（記者吳仁捷翻攝）

    新北地檢署今天到新北警板橋分局等地進行查賄制暴工作會報，會中提出防範中國等境外敵對勢力透過大選滲透干預等不法行為的反滲透法查察，也是大選查察主力，呼籲警方善用情資分析偵查。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/06/16 22:04

    〔記者吳仁捷／新北報導〕年底大選將屆，新北地檢署今天到板橋、新莊、三重、蘆洲等警分局進行查賄制暴會報，除了一般熟知的查賄、制暴，針對反滲透法規範的防範中國境外敵對勢力透過大選滲透干預等不法行為，也成為這次大選查察的主軸，更寄望警方善用情資整合智慧分析，強化查賄作為，淨化選風。

    111年地方公職人員選舉查賄制暴工作逐漸加溫，新北地方檢察署主任檢察官范孟珊今率檢察官李淑珺、曾信傑、邱蓓真，到板橋等警分局進行工作會報，新北刑大大隊長蕭瑞豪、業務組也與會，范孟珊於會中提出查賄制暴、反滲透等工作重點，呼籲警方善用情資整合智慧分析，全力投入查賄工作，讓民眾、社會對檢警查賄有感。

    檢察官邱蓓真針對防範境外敵對勢力滲透干預等不法行為，影響大選的反滲透法詳細說明，她表示，舉凡受境外敵對勢力指示、委託或資助，違法捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉等行徑，都構成反滲透法情節，呼籲警方積極布建情資網，多方過濾查證，遏止滲透影響民主選舉，同時也提示境外勢力運用政治獻金法、公民投票法、遊說法及選罷法等法律、罰則不足，蠢蠢欲動，提醒警方加強查緝，反制滲透影響大選、國安。

    板橋警分局長許芳毅說，111年11月26日將舉行九合一選舉，基層派出所透過勤區查察，邀請社區管委會、保全、住戶加入反賄網，勤區員警主動參加社區住戶大會，宣導抓賄選拿獎金，呼籲全民共同打擊賄選，淨化選風，讓選舉能公平競選，選賢與能。

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