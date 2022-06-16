50多歲叫「阿嬤」被投訴！ 台中市警局規定稱謂只能「這4個」

中市警局交通大隊發文各單位，統一規定四種對民眾的稱謂，不要再阿公、阿嬤、少年仔、歐巴桑等亂叫一通。（記者張瑞楨翻攝自臉書鴿舍迷因）

2022/06/16 21:43

首次上稿 20:53

更新時間 21:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局交通大隊的員警去年底處理車禍事故，稱呼50多歲婦人是「阿嬤」，卻被這名婦人回嘴「我很時尚，怎麼叫我阿嬤」，台中市警局近期援用企業界的「顧客分析管理」，發文給所有下屬單位，要求不要再稱「阿嬤、阿公、歐吉桑、歐巴桑、大叔、大姊或阿姨」等，一律只能用「同學、小姐、女士、先生」4種稱謂稱呼民眾，「以免造成民眾不良觀感，以維護警察形象」。

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上述統一稱謂的公文，已發文給各單位，中市警局交通大隊事故處理組長施昌谷說，市警局採用「顧客分析管理」，提升為民服務品質，第一件事情，就是妥當稱呼民眾，因此，統一律定4種稱呼，如果是年輕人、看似學生，不分男女，統一稱呼「同學」，如果是年輕女性，統一稱呼「小姐」，資深（年長）女性則是統一稱呼「女士」，至於男性，除了年輕學生之外，都稱呼「先生」。

他強調，至於坊間常用的稱呼，包括阿公、阿嬤、少年仔、歐巴桑、歐吉桑、大叔、阿姨、大姊、小妹等，就全部都不要用，一律用上述4種，亦即「同學、小姐、女士、先生」，該公文強調，稱呼民眾應注意適當的稱謂，「以免造成民眾不良觀感，以維護警察形象」。

有趣的是，上述統一稱謂，源於去年底，台中市民專線1999，接獲民眾投訴，指員警處理車禍時，對50多歲婦人稱呼為「阿嬤」，還頻頻詢問「阿嬤，妳有沒有怎麼樣？」，這名婦人提醒員警，「我很時尚，怎麼稱呼我阿嬤？」投訴者認為，員警要有「同理心」，如果不知對方實際年齡，應該用比較年輕的稱謂，來稱呼對方。

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