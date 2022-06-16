為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    50多歲叫「阿嬤」被投訴！ 台中市警局規定稱謂只能「這4個」

    中市警局交通大隊發文各單位，統一規定四種對民眾的稱謂，不要再阿公、阿嬤、少年仔、歐巴桑等亂叫一通。（記者張瑞楨翻攝自臉書鴿舍迷因）

    中市警局交通大隊發文各單位，統一規定四種對民眾的稱謂，不要再阿公、阿嬤、少年仔、歐巴桑等亂叫一通。（記者張瑞楨翻攝自臉書鴿舍迷因）

    2022/06/16 21:43

    首次上稿 20:53
    更新時間 21:43

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局交通大隊的員警去年底處理車禍事故，稱呼50多歲婦人是「阿嬤」，卻被這名婦人回嘴「我很時尚，怎麼叫我阿嬤」，台中市警局近期援用企業界的「顧客分析管理」，發文給所有下屬單位，要求不要再稱「阿嬤、阿公、歐吉桑、歐巴桑、大叔、大姊或阿姨」等，一律只能用「同學、小姐、女士、先生」4種稱謂稱呼民眾，「以免造成民眾不良觀感，以維護警察形象」。

    上述統一稱謂的公文，已發文給各單位，中市警局交通大隊事故處理組長施昌谷說，市警局採用「顧客分析管理」，提升為民服務品質，第一件事情，就是妥當稱呼民眾，因此，統一律定4種稱呼，如果是年輕人、看似學生，不分男女，統一稱呼「同學」，如果是年輕女性，統一稱呼「小姐」，資深（年長）女性則是統一稱呼「女士」，至於男性，除了年輕學生之外，都稱呼「先生」。

    他強調，至於坊間常用的稱呼，包括阿公、阿嬤、少年仔、歐巴桑、歐吉桑、大叔、阿姨、大姊、小妹等，就全部都不要用，一律用上述4種，亦即「同學、小姐、女士、先生」，該公文強調，稱呼民眾應注意適當的稱謂，「以免造成民眾不良觀感，以維護警察形象」。

    有趣的是，上述統一稱謂，源於去年底，台中市民專線1999，接獲民眾投訴，指員警處理車禍時，對50多歲婦人稱呼為「阿嬤」，還頻頻詢問「阿嬤，妳有沒有怎麼樣？」，這名婦人提醒員警，「我很時尚，怎麼稱呼我阿嬤？」投訴者認為，員警要有「同理心」，如果不知對方實際年齡，應該用比較年輕的稱謂，來稱呼對方。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南投首日同婚註記掛蛋 衍生同婚稱謂話題
    2017/07/03 22:09

    南投首日同婚註記掛蛋 衍生同婚稱謂話題
    台灣女生怎麼稱呼？ 網友創意無限「XX妹」
    2016/12/16 22:53

    台灣女生怎麼稱呼？ 網友創意無限「XX妹」

    大空間爭席入主！坐忘山獲頂客收藏
    「老公」等於太監？ 中國清大教授建議稱外子
    2016/10/19 17:20

    「老公」等於太監？ 中國清大教授建議稱外子
    台灣姊姊怎麼叫弟弟？大家居然都說這個字...
    2016/08/06 07:54

    台灣姊姊怎麼叫弟弟？大家居然都說這個字...

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播