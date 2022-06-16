為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    八德消防分隊宣導防溺 與孩童視訊攜手抗疫

    隨著天氣逐漸炎熱，民眾前往溪流、海邊等水域嬉戲玩水的機會大增，桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊今天特別到八德區瑞豐國小辦理「2022年度水域安全宣導」，（記者陳恩惠攝）

    隨著天氣逐漸炎熱，民眾前往溪流、海邊等水域嬉戲玩水的機會大增，桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊今天特別到八德區瑞豐國小辦理「2022年度水域安全宣導」，（記者陳恩惠攝）

    2022/06/16 20:42

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕隨著天氣逐漸炎熱，民眾前往溪流、海邊等水域嬉戲玩水的機會大增，桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊今天特別到八德區瑞豐國小辦理「2022年度水域安全宣導」，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在北部地區起伏不定，為了減少孩童染疫風險，八德分隊藉由國小直播室，以實況轉播至各教室傳達給全校師生，依靠多元化宣導使孩童在防疫期間亦能提升水域安全觀念。

    分隊長鄭仁豪表示，往年消防分隊都是在學生放暑假前，進入校園利用各學校朝會時間或至各班級進行與學生的面對面宣導；然而在嚴峻的疫情下，需避免孩童染疫風險，又無法輕忽孩童戲水安全，所以特別跟瑞豐國小商借直播室，融合實體與遠距教學，利用視訊轉播將宣導內容活靈活現地傳達給每位師生，孩童也可藉由螢幕，能近距離清楚地接收訊息，在零接觸下使孩童們得以提升戲水安全知識。

    鄭仁豪說，疫情改變人們的生活習慣，消防隊也須多利用新思維，以新形態的宣導模式讓民眾有新的體驗及感受；正因為暑期是民眾戲水的高峰期，基於「預防為先」加強宣導水上活動或戲水安全觀念，防範相關溺水事件發生，是大家共同責任，避免戲水時造成年輕學子生命威脅，對家長及親友突如其來的意外造成莫大打擊與遺憾，謹記「救溺五步，防溺十招」，讓正確戲水的觀念陪伴民眾度過快樂又安全的夏季時光！

    防溺10招：


    1.戲水地點需合法，要有救生設備與人員。
    2.避免做出危險行為，不要跳水。
    3.進入陌生水域，戲水游泳格外小心。
    4.別落單，隨時注意同伴狀況。
    5.下水前先暖身，千萬別穿牛仔褲。
    6.不可在水中嬉鬧惡作劇。
    7.身體疲累狀況差，先休息充電別下水。
    8.不要長時間浸泡，小心失溫。
    9.注意氣象報告，現場氣候不佳別戲水。
    10.加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。

    救溺5步：


    叫叫伸拋划、救溺先自保
    叫：大聲呼救。
    叫：呼叫119、118、110、112。
    伸：利用延伸物（竹竿、樹枝等）。
    拋：拋送漂浮物（球、繩、瓶等）。
    划：利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）。

    有別於以往真人到校到班宣導，為減少孩童染疫風險，又無法輕忽孩童戲水安全，特別商借瑞豐國小商的直播室，融合實體與遠距教學，利用視訊轉播將宣導內容活靈活現地傳達給每位師生。（記者陳恩惠攝）

    有別於以往真人到校到班宣導，為減少孩童染疫風險，又無法輕忽孩童戲水安全，特別商借瑞豐國小商的直播室，融合實體與遠距教學，利用視訊轉播將宣導內容活靈活現地傳達給每位師生。（記者陳恩惠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》兒童戲水小心「上岸才溺水」！ 專家剖析這2種情況
    2022/06/07 10:32

    健康網》兒童戲水小心「上岸才溺水」！ 專家剖析這2種情況
    模仿《鐵達尼號》超浪漫？情侶下秒失足墜海1死
    2022/05/18 10:29

    模仿《鐵達尼號》超浪漫？情侶下秒失足墜海1死

    大空間爭席入主！坐忘山獲頂客收藏
    馬公潛水勝地杭灣 女子單獨學習潛水溺斃
    2022/03/18 21:20

    馬公潛水勝地杭灣 女子單獨學習潛水溺斃
    「賽德克．巴萊」取景地！南庄神仙谷拍片 攝影師與助理落水身亡
    2022/03/11 18:51

    「賽德克．巴萊」取景地！南庄神仙谷拍片 攝影師與助理落水身亡

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播