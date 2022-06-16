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    影片檢舉龜速逼車未果氣噗噗 警方：證據不足難認定

    郭姓民眾從行車紀錄器影片上看認為前車惡意逼車。（記者徐聖倫翻攝）

    郭姓民眾從行車紀錄器影片上看認為前車惡意逼車。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/06/16 18:09

    〔記者徐聖倫／新北報導〕國道逼車？郭姓民眾月前開車行經國道5號南下，進入雪山隧道前，後方車輛超車，對方一進隧道卻以龜速行駛，疑似惡意逼車，郭某寄出影片，向國道警察局投訴5次未果，斥責警方「便宜行事」。國道警方表示，單從影片無法確認前車的前方是否還有其他車輛以致其減速，故無法隨意開罰，絕非便宜行事。

    據了解，郭某4月23日行經國道5號南下15公里處內側車道，後方一輛轎車從外側超車駛入內側車道並開在郭某前方，進入隧道後，前車因不明原因大減速，郭某認為其以低於最低速限，屬於惡意逼車，於是向國道警局檢舉。

    經檢舉數次，國道警方以無法確認遭投訴車輛前方是否有其餘車輛導致其減速，無法判定為惡意逼車，且郭某提供行車紀錄器影片也無法確認其車速究竟是否低於限速。郭某最終以自己的影片畫格推算前車時速，再向警方檢舉仍不成功，讓郭某怒批國道警方「便宜行事」、「因循苟且」。

    國道警局第九大隊表示，經查檢舉人所提供之影片，前方車輛雖減速，並未顯示該車前方之狀態為何，難以斷定該車惡意減速。另雖檢舉人提供行車紀錄器，並以畫格及時間推算該車車速，但依現行規定採證儀器需具備經濟部標準檢驗局檢定合格之證明，才得作為執法標準，警方絕不便宜行事，盼民眾能理解。

    郭姓民眾以影片畫格推算前車時速，但這一招並非合法的判斷依據，故國道警方無法對前車開罰。（記者徐聖倫翻攝）

    郭姓民眾以影片畫格推算前車時速，但這一招並非合法的判斷依據，故國道警方無法對前車開罰。（記者徐聖倫翻攝）

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