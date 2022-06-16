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    潘懷宗涉貪「犯後態度良好」緩刑 律師林憲同遞狀請檢方上訴

    律師林憲同無法認同士院因潘懷宗「犯後態度良好」給予緩刑，今向士檢遞狀，請求將全案上訴高院。（記者溫于德攝）

    律師林憲同無法認同士院因潘懷宗「犯後態度良好」給予緩刑，今向士檢遞狀，請求將全案上訴高院。（記者溫于德攝）

    2022/06/16 16:35

    〔記者溫于德／台北報導〕新黨台北市議員潘懷宗因「為民服務費」不敷使用，利用4名人頭詐領「公費助理補助費」，10年來犯罪所得333萬多元，士林地院考量潘「犯後態度良好」，昨判刑同時給予緩刑機會，但律師林憲同認為，貪污犯並無犯後態度良好可言，下午已向士林地檢署遞狀，請求將全案上訴高等法院。

    林憲同說，潘懷宗跟他都曾擔任民意代表，雙方並無怨隙，潘卻在擔任議員期間，涉嫌利用議員職務貪污333萬多元，他認為，這種貪污犯行不能宣告緩刑，士院卻以犯後態度良好給予緩刑，他無法認同。

    林憲同進一步解釋，政府在80年代或60年代的減刑條例，都特別將貪污犯排除在外，拒絕給予緩刑，士院卻給潘懷宗緩刑，因此，稍早已向士檢遞狀，請求將全案上訴高院，以展示國家政府與司法肅貪的決心，特別是針對民意代表貪污。

    士院昨在判決書內指，潘懷宗因紅白包、買禮物贈送給里長等為民服務費不敷使用，指示辦公室主任陳玉臺找來陳家親戚及在陳所經營鐘錶店的李、沈等2名員工，擔任4名人頭，分別在2010年9月至2021年2月2日案發為止，4度詐領助理補助費共333萬多元。

    士院認為，潘懷宗自2002年至今長期擔任北市議員，在社會上具有相當知名度，也領有國家給予的優渥薪資，本應恪遵法令，應守法循矩謀求公益，對於申報助理費更應嚴格自我要求，不應詐領公費助理補助費，卻僅因選民服務費不足，以虛報助理薪資方式詐領公費助理費。

    但士院考量潘懷宗承認犯行，並繳回全部犯罪所得，堪稱犯後態度良好，雖依貪污治罪條例中的利用職務上機會詐取財物罪判潘2年徒刑，但給予緩刑5年機會。

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