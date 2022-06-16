PS5大缺貨！「貓哥」買得到？ 50人上當被騙逾700萬

綽號貓哥的張姓男子被警方逮捕。（記者姚岳宏翻攝）

2022/06/16 16:22

〔記者姚岳宏／台北報導〕PS5遊戲主機由於晶片短缺、供應鏈受限，全世界缺貨問題仍未解，歹徒竟利用此大行詐騙，在網路社群貼文不但聲稱自己有貨，每台加價6000元還可參與投資分潤，最後避不見面，讓被害人求助無門，刑事警察局獲報循線逮39歲張姓男子，初估至少有50人受騙，遭詐達700多萬元，由於仍不停有人報案，警方擴大清查中，詢後依詐欺、銀行法等罪嫌送辦。

刑事局偵九大隊自165平台分析，發現LINE帳號暱稱「Cat Chang」、「貓哥」，今年3至5月間涉及多起PS5遊戲機台詐欺案，其手法是利用PS5遊戲主機炙手可熱全台缺貨瘋搶心態，於各LINE通路群組及網友間貼文表示，PS5主機有便宜貨源到貨，價錢低於市價六折。

請繼續往下閱讀...

犯嫌前期向少數人正常出貨，建立買家信心，吸引其他買家大量訂購後，開始以龐式騙局誘騙被害人共同投資PS5主機，每台加價6000元即可參與投資，售出獲利即可分潤，並約定本金若保留代操未取回，則可享持續分潤等吸金話術，吸引民眾大筆購買及投資金額以換取現金。

當4、5月間買家約定交貨期間，犯嫌卻以各種理由推託，為拖延被害人報案，要求新買家直接匯款至其他買家或出貨商家的帳戶，導致無辜買家或商家銀行帳戶遭警示，遭詐民眾於5月24日與「Cat Chang」徹底失聯後驚覺受騙，紛紛組自救會並至各地警局報案。

警方調閱資料並輔以被害人提供情資，掌握暱稱「Cat Chang」為無前科的張男，期間多次更換門號並隱匿處所，本月初持搜索票前往北市中正區逮捕張嫌，查扣作案手機，目前清查被害人已逾50名，惟仍有大批被害民眾待清查中，警方提醒，若有價格異常便宜商品應保持警覺，勿因貪圖便宜金額反落入詐騙陷阱，若遇獲利穩賺不賠之被動投資廣告，更該再三求證，有任何疑義可直接撥打「165」反詐騙專線諮詢求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

民眾與騙徒的對話內容。（記者姚岳宏翻攝）

民眾與騙徒的對話內容。（記者姚岳宏翻攝）

PS5主機詐騙犯罪流程圖。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法