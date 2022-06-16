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    輪胎行屋主女兒個性陽光、曾是射箭選手 與奧運得主林詩嘉情同姐妹

    新竹縱火案奪8命、輪胎行屋主女兒陳佩君個性陽光、曾是射箭選手，喜愛衝浪等運動。（取自陳佩君IG）

    新竹縱火案奪8命、輪胎行屋主女兒陳佩君個性陽光、曾是射箭選手，喜愛衝浪等運動。（取自陳佩君IG）

    2022/06/16 15:12

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東大路輪胎行惡火奪8命慘案中，也葬身火海的輪胎行屋主的女兒陳佩君，現年28歲，個性開朗又陽光，據鄰居說法，她是某貿易公司的業務，會說流利英文，且從國中就練射箭，是香中射箭隊選手，與里約奧運銅牌得主林詩嘉情同姐妹，對於學妹遭此不幸，林詩嘉受訪時難掩悲傷，直說真的很難過、眼淚止不住。

    新竹市射箭教練倪大智也曾指導過陳佩君，對陳佩君的印象是個很認真，且英文很好的學生，高中時也曾參加過團體及個人射箭賽，後來大學沒有繼續往射箭發展，對於學生遭此惡劫，也難過的說，實在太讓人難以置信了。

    而與死者陳佩君情同姐妹的新竹市奧運射箭銅牌得主林詩嘉也難掩悲傷說，2人是學姐、學妹的情份，平常會聯繫及出遊，她說，佩君的個性很陽光開朗，平常與家人的關係很好，2個哥哥也都對佩君很好，且她很喜歡2個哥哥的孩子，經常在網路貼與家人的互動，本身也有很要好的外籍男友，本身外語能力強，是大家眼中的陽光女孩。

    據了解，死者陳佩君愛好運動及衝浪，本身是基督徒教友，每到假日會上教會聚會及參加詩班，平常待人和善，家人互動也很好，原本有美好的人生，且有要好的男友，卻因二哥的肇禍而讓年輕生命終止，讓鄰居都很不捨。

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