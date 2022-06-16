輪胎行抬出8遺體！鄰居不捨豪邁老闆娘 鐵皮屋來不及改建已成空

鄰居說，對照周邊社區大樓，東大路連陳家一整排7、8間鐵皮屋也都將改建，因此目前幾乎都沒有人居住了。（記者廖雪茹攝）

2022/06/16 13:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市東大路輪胎行發生逆子陳彥翔縱火造成4大4小的8死慘案，今（16日）早請法師到現場招魂，場面哀淒，屋主不發一語，附近鄰居說，連同發生大火的陳家一排鐵皮屋老屋，都將改建，沒想到房子還沒翻新就發生憾事！

位於新竹市東大路靠近中央路的陳家，昨天深夜10點許發生祝融之災，和屋主熟稔的附近鄰居和好友，連夜跑到陳家關心。今早在招魂現場，場面哀淒，陳姓屋主和其他家屬哭紅雙眼、不發一語，目前未同住的長子為職業軍人，疑因確診居隔中未出現。

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鄰居說，她抱著一絲希望在現場不斷的祈禱，但守到今天凌晨，卻看見一具具遺體抬出，整個心都碎了，到現在都無法接受這個事實！陳家祖孫三代同堂一家人很好，她每天經過陳家，陳先生都會和她親切打招呼，尤其陳太太是個性豪邁的人，特別令她不捨！而這次釀成悲劇的次子，平常是在家裡輪胎行幫忙爸爸。

鄰居還說，陳先生經營輪胎行逾30年了，口碑很好，東大路連陳家一整排7、8間鐵皮屋，每間1或2層樓老屋，都將改建；其中，陳家打算自己蓋，其他家則由同一建商買去準備興建大樓，因此目前幾乎都沒有人居住了。

屋主好友說，陳姓屋主的老家在苗栗，老人家有種菜，常聽屋主說回苗栗拿好多菜回來，經常分送給她。屋主對她說，意外發生迄今他完全無法闔眼，以後的日子不知道怎麼過了！

目擊者說，惡火發生時，陳家人全擠到2樓前方靠窗的房間，在窗口對外求救！火警發生後，屋樑和易燃材質的天花板和2樓地板全垮了下來，消防局火調人員在一樓清理現場、採證，自後方慢慢清到前方。

新竹市東大路輪胎行發生逆子陳彥翔縱火造成4大4小的8死慘案，今（16日）早請法師到現場招魂，場面哀淒！ （記者廖雪茹攝）

消防局火調人員在輪胎行鐵皮屋1樓清理現場、採證，自後方慢慢清到前方。（記者廖雪茹攝）

招魂儀式結束後，陳姓屋主上車準備到殯儀館。（記者廖雪茹攝）

陳姓屋主捧著妻子的神主牌上車準備到殯儀館。（記者廖雪茹攝）

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