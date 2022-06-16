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    載3學生妹收100元掰「載女兒及同學」 白牌車被罰10萬起跳

    苗栗監理站稽查人員今天（16日）上午偕同苗栗縣警察局於苗栗火車站及苗栗農工附近查獲白牌車違規載客。（苗栗監理站提供）

    苗栗監理站稽查人員今天（16日）上午偕同苗栗縣警察局於苗栗火車站及苗栗農工附近查獲白牌車違規載客。（苗栗監理站提供）

    2022/06/16 12:38

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗監理站稽查人員今天（16日）上午偕同苗栗縣警察局於苗栗火車站及苗栗農工附近針對可疑車輛予以攔檢，發現黑色自小客車載客3名學生至苗栗農工下車。駕駛辯稱載女兒及同學，否認收取費用；但學生坦承由苗栗火車站至苗栗農工付費車資3人共100元，監理站當場開單告發，祭出10萬元以上罰單。

    苗栗監理站長蘇淑賢表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處新臺幣10萬元以上2500萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

    蘇淑賢強調，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

    且白牌車駕駛所使用車輛無乘客險及相關保險，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，搭乘毫無保障，若事故發生將求償無門，為保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便搭乘白牌車。

    由於苗栗監理站與警方才於10日在苗栗火車站取締白牌車違規載客行為，今天再度出擊，苗栗監理站強調，將持續不定期、不定點稽查，執法不手軟。

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