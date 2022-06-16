總統投票日臉書分享罷韓訊息 網友被罰50萬

陳姓網友於總統投票日分享罷韓照片，還要大家好好投票，遭中選會認定違反總統副總統選舉罷免法裁罰50萬元。圖為韓國瑜。（資料照）

2022/06/16 12:25

〔記者溫于德／台北報導〕前年第15任總統選舉投票日，陳姓網友在臉書分享含有「公民割草行動罷韓大遊行」、「火大割草，光復高雄!」等罷韓活動照片，還要大家好好投票，遭中選會認定違反總統副總統選舉罷免法裁罰50萬元，陳不服提告，台北高等行政法院認為中選會裁罰無誤，判陳敗訴；可上訴。

判決指，2020年1月11日第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉投票日當天，陳男在臉書分享罷韓活動照片，並留言「請大家好好投票啊!」、「讓我們的市長回來吧 我對顏色沒有特別的偏好 但這個人真的太扯了#守護台灣光復高雄#市長回來後就是我們高雄人的事了」，遭中選會認定違反總統副總統選舉罷免法，裁罰50萬元。

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陳男認為，「從事助選活動」是指幫特定候選人當選，但根據自己的貼文，無法推認是積極地幫忙1位特定候選人選舉，仍遭中選會裁罰50萬元，中選會顯然悖於行政自我拘束原則。

中選會認為違反行政自我拘束原則，且陳男於投票當日從事罷免宣傳活動，是對韓國瑜進行負面宣傳，會讓閱讀者認為對其他沒有被罷免的總統候選人進行正面助選，而該貼文有設定閱覽權限，經陳的好友看見貼文後向中選會檢舉，足可證明貼文有總統副總統選舉罷免法之虞，經審認已達助選之實，依法裁罰無誤。

北高行認為，根據一般社會通念以及陳男貼文、整體文字內容可知，確實蘊含貶抑特定候選人韓國瑜之意，並強烈暗示看見的貼文的臉友，把票投給其他未被倡議罷免的總統候選人，且陳也表達期待韓國瑜落選總統後，便能對韓罷免高雄市市長，屬於幫特定候選人進行助選，遭中選會處以最低罰鍰50萬元無誤，判陳敗訴。

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