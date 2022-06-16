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    防疫險、烏俄戰爭「時事哏」詐騙不斷 大園警傳授行員阻詐技巧

    防疫險、烏俄戰爭「時事哏」詐騙不斷，大園警傳授行員阻詐技巧。（大園警分局提供）

    防疫險、烏俄戰爭「時事哏」詐騙不斷，大園警傳授行員阻詐技巧。（大園警分局提供）

    2022/06/16 11:44

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕詐騙手法不斷翻新，連「防疫險」、「烏俄戰爭」都成詐騙話術，讓民眾防不勝防，大園警分局表示，除了加強金融機構巡簽勤務、盤查周邊可疑人車，分局長董欣欣近期也率偵查隊長隊長高英傑及轄區派出所所長，前往轄內銀行、郵局、農會信用部等金融機構，針對第一線行員加強「臨櫃關懷提問攔阻詐騙」相關技巧，希望在第一時間遏阻詐騙。

    警方表示，詐騙集團為讓民眾受騙上當，常會在詐騙手法加入最新的時事議題，例如最近的「防疫保險」、「烏俄戰爭」等，民眾一時不察或存有投機心理，就會被話術吸引落入詐騙陷阱；經分析，不同年齡層的詐騙被害人，受騙類型也有所不同，中老年人較常遇到「假檢警」、「假綁架」、「猜猜我是誰」詐騙；青壯年人常遇到佯稱穩賺不賠的「假投資」詐騙，或是佯裝外國軍官、聯合國醫生的「假交友」愛情詐騙。

    警方表示，詐騙最後一關就是交付金錢，包括面交或臨櫃，為提升金融機構行員反詐意識，警方直接到轄內金融機構進行巡迴宣導，講授最新的詐騙手法及關懷提問技巧，透過警、銀合作反詐騙，減少民眾受害。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    防疫險、烏俄戰爭「時事哏」詐騙不斷，大園警傳授行員阻詐技巧。（大園警分局提供）

    防疫險、烏俄戰爭「時事哏」詐騙不斷，大園警傳授行員阻詐技巧。（大園警分局提供）

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