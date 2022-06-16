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    記者轟東家中時「停止踐踏媒體尊嚴」遭開除 提告勝訴確定

    陳姓記者2017年被調任編輯，在網路撰文「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」遭中時開除；陳提起確認僱傭關係訴訟，二審判中時應讓陳復職，並須按月給付薪資直到復職為止；最高法院駁回中時上訴確定。示意圖。（資料照）

    陳姓記者2017年被調任編輯，在網路撰文「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」遭中時開除；陳提起確認僱傭關係訴訟，二審判中時應讓陳復職，並須按月給付薪資直到復職為止；最高法院駁回中時上訴確定。示意圖。（資料照）

    2022/06/16 11:46

    〔記者張文川／台北報導〕中國時報陳姓記者2017年被調任為編輯後，在網路平台撰文「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」，揭露新聞業配嚴重性，慘遭中時開除；陳志東提起確認僱傭關係訴訟，二審高等法院判中時應讓陳復職，並須按月給付5萬多元薪資直到他復職為止；最高法院駁回中時上訴確定。

    陳提告主張，他原是中時影視生活中心記者，2017年5月3日被調職至編緝中心當編輯，不利變更其勞動條件，他向台北市政府申請勞資爭議調解，調解不成立隔天，中時就以他連續曠職3日、故意散布不當言論、違反工作規則情節重大等理由，將他解僱，違反勞基法。

    中時答辯，因陳不聽從主管指示進辦公室開會，為了經營管理和培訓多元人力的必要，才會把他調任編輯，並非違反僱傭契約；中時並指控，陳2017年5月31日到6月2日連續曠職3天，同年5月18日又在網路平台撰文「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」，洩漏營業秘密及職務應保守秘密，故終止僱傭契約。

    二審高院認為，中時把陳從記者調為編輯，並非經營上之必要；經查詢電子郵件紀錄，被指曠職3天中的2天，陳都有發稿單給同事，交付工作成果，並非無故曠職。

    高院指出，陳雖在網路揭露中時新聞業配的現象，並附上「中國時報冰山一角之編經新聞結案金額報告」等資料，內容包括業主、金額，但這些資料均在中時群組內傳送，未做加密措施，亦未註明為秘密或要求保密，難以認定是營業秘密；且中時未證明因陳的文章而受到何種損害和情節重大。

    陳曾多次以電子郵件通知人事主管，請求恢復發稿權，拒絕轉調編輯，中時明知此事，卻未提供必要協力，高院因此判解僱不合法，陳仍可領取報酬，判中時須按月給付陳志東薪資5萬餘元至復職日為止，但可扣除先前中時已給付34萬餘元。

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