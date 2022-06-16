他搶奪案出獄半年偷錢被逮 竟還曾2度當街「露鳥」嚇女高中生

沈姓男子出獄後不到半年就在大寮圖書館當露鳥俠。（翻攝大寮圖書館臉書粉專）

2022/06/16 11:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾犯下搶奪案的沈姓男子，出獄後不到半年，就夥同兩名友人到娃娃機店橇開兌幣機鎖頭，偷走17萬餘元零錢，店主發現有異趕往逮人，與沈男發生扭打，員警獲報趕到現場將沈男逮捕，並查出他兩度在大馬路上當「露鳥俠」嚇女高中女生，高雄地院依搶奪未遂、竊盜罪判他徒刑2年，妨害風化部分判1年，得易科罰金。

判決指出，2020年5月，沈姓男子在大寮區飛車行搶婦女皮包落網後，被判徒刑1年2月，去年7月，沈男服刑期滿出獄後，竟與兩名友人合夥，今年2月12日凌晨1點多拿鐵橇侵入娃娃機店，破壞兌幣機鎖頭後偷走現金17萬餘元。

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店主張男透過店內監視器查覺異狀，和女友趕到店裡時，剛好遇到正要離開的沈男3人，張男立即上前阻擋，與沈男發生扭打，員警獲報趕到現場將沈男逮捕，但錢已被沈男綽號「饅頭」的友人和他女友拿走。

警方深入追查，發現沈男出獄不到半年，就曾在大寮圖書館和中油加油站當「露鳥俠」，「自曝其短」嚇壞女高中生，還曾在今年1月犯下娃娃機竊案前，在馬路上重操舊業飛車行搶路人皮包未遂。

高雄地院審理時，沈男坦承犯行，露鳥妨害風化部分，被法官判徒刑1年，得易科罰金，加重竊盜及搶奪未遂罪部分則判刑2年，不得易科罰金，可上訴。

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