輪胎行縱火弒親8死如「翁仁賢」翻版 人魔前例除夕夜行兇無人願收屍

翁仁賢2016年2月12日落網，臉上帶著縱火燒傷痕跡。（資料照）

2022/06/16 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市輪胎行縱火案釀成8死1傷，嫌犯為屋主2兒子陳彥翔，動機疑與母親口角有關，幾乎滅門的兇殘手段與2016年除夕夜「翁仁賢縱火案」相似。翁仁賢一把火奪去6命，落網後態度囂張，最終死刑定讞，2020年4月槍決。

翁仁賢家在桃園龍潭，家有7名手足，排行老么的他工作路不順，創業失敗後便仰賴父母與兄姐金援生活，自卑認為自己只有高中學歷，覺得父母偏心學歷較高、事業有成的兄長，遂長期對家人抱持不滿。

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2016年2月，時年51歲的翁仁賢在6日小年夜買好20公升汽油，並在7日除夕夜全家圍爐不備之際，在三合院潑灑汽油燒車，阻斷絕親人逃生路線，隨後返回屋內對親人潑汽油後點火。一把惡火使在場用餐的8旬父母、母親看護、三哥的23歲龍鳳胎兒女和嫂嫂等6人死亡，另有4親人重傷。火勢猛烈，翁仁賢也燒傷，但他負傷逃逸，5天後仍被警方逮捕歸案。

他落網後態度囂張，承辦法官曾問若只為報復父母，為何要燒死其他親人與看護，翁仁賢回應「算他們倒楣，只有看護被燒死很無辜」，更鬼叫大鬧庭審現場，罵法官「FUCK YOU」、不夠格審判他，也在法庭上辱罵哥哥，並多次在法庭與媒體鏡頭前比中指。該案資深承辦法官曾德水曾評，執業生涯42年「未看過如此惡劣之人」。

翁仁賢罪行重大，歷審都判死，該案審到高等法院，2019年7月死刑定讞。2020年4月1日，翁仁賢在台北看守所臨刑，一度拒絕前往刑場，迫使法警及北所管理員將其硬拖入刑場。行刑前，檢察官問是否有遺言，翁仁賢將死仍言不善，嗆家人「這事沒完，要好好的保重身體，等我再追殺你們幾次輪迴」。台北看守所在當晚8時38分對翁仁賢依法執行槍決。

奪命惡煞伏法，家人拒絕領屍，三哥翁仁君獲悉翁仁賢伏法，僅冷淡表示「這只是一個結果，我沒有殺人犯的家人，他不是我弟弟」。

翁仁賢窮凶惡極，該案成為台灣歷史知名社會案件，而臨刑前他還藉遺言恐嚇家人，可怕行徑促使法務部因此修訂「執行死刑規則」，明文寫入「翁仁賢條款」，禁止監所替死囚轉交威脅、恐嚇家屬的最後留言。

翁仁賢在2020年4月1日伏法，葬儀業者載著翁仁賢遺體，從北所俗稱的「生死門」離開。（資料照）

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