花蓮25歲警員舉槍自戕 所長被爆是職場霸凌慣犯

花蓮25歲警舉槍自戕，任職單位的林姓所長（見圖）被爆料是職場霸凌慣犯，但警方駁斥，回應他是工作要求標準高，「對事不對人」。（爆料者提供）

2022/06/16 09:18

〔記者王峻祺／花蓮報導〕連續2日國道警察局、花蓮警分局，均發生25歲柯姓、林姓年輕警員舉槍自戕憾事，外傳是被「職場霸凌」，但都遭警方駁斥。不過花蓮有警界人士私下向多家媒體爆料，林員任職單位的林姓所長是職場霸凌慣犯，長期言語斥責下屬，更會「刁假」，對待新進同仁就是「下馬威」，還要「面壁思過」，並提供2年前他在前任職單位勤前教育的偏激言論影片佐證。對此，警方回應，過去影像與事件（自戕）無法聯結，已多次要求所長修正嚴厲管教方式。

花蓮警分局長呂育騰接受媒體採訪回應，影片是在林員還沒調來前發生的事，跟這件事情沒辦法聯結，若要聯結對所長有失公允，他事後都有修正，總要客觀評論。

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他說，影片拍攝內容為所長2年前剛初任，言語表達上失當一點，被控霸凌慣犯一說，因每個人的言語認知感不同，經了解是他工作要求標準較高，都是針對業務工作成果而非個人，「對事不對人」；林現在落寞又自責，對於工作要求被誤解，有心人還用2年前的影片聯結這次事件，覺得不公平。

呂育騰坦言，林姓所長管教方面嚴厲，各組長都曾建議「現在社會不能用強壓方式對待同仁」，他後來也有持續做修正。林員倒臥血泊時，所長第一時間下去急救，且事後心情低落、徘徊案發現場，局內擔心派員關懷，未來會請各所加強關心同仁，避免憾事再次發生。

林員選在警察節當日自戕行為震驚警界，加上前1日才發生國道警察自戕憾事，據傳2起都與「霸凌」有關，引起基層員警躁動，呼籲警政署正視職場霸凌一事，一改學長、學弟制陋習；有員警還在靠北警察臉書留言寫道「本身也經歷過同事兼好友舉槍自戕，就算過了2年，那份心情依舊縈繞不去，如今警察節看到同個地區的市區分局又傳出憾事，千言萬語匯作一句『好好活著才是對那些摧殘你的人最好的報復。』

據花蓮某員警爆料的近2分鐘影片內容，林姓所長2年前在其他單位任職，疑因同仁沒有妥善處理所內垃圾問題，勤前教育時說出「為什麼不去自殺」、「活著要幹嘛，覺得活著很痛苦，那就自殺嘛！死掉就什麼都沒有了」等偏激言論，甚至語帶施壓「要不要做警察，不要就離職，報告交了我就同意」，認為大家不要浪費彼此生命。

他還強調「講這個到底錯在哪裡」、「很符合哲學上的邏輯」，甚至覺得過程被錄音、錄影出來都沒關係，接著說「不好好做，上班不上 ，然後交代的事情不做，業務沒用好，到底想要幹什麼？」清垃圾都要開智慧，「小學生該教的事情我要講2次？」有時候講這個很浪費生命，讓主動打掃的人情何以堪，看見自己的同事為這種「咖小」、「爛人」浪費人家的生命，實在很不悅。

爆料者透露，林姓所長對待下屬極其嚴厲，對新進同仁出錯容忍度低，時常會用鋒利話語刺激，不少警員受不了情緒勒索，壓力大到乾脆選擇轉調單位或離職，這些年「逼走多人」，搞到原懷有守護社會正義熱忱的同仁身心俱疲。

資深退休所長也跳出爆料，早聽聞這名所長「作為」，對待新進同仁就要「壓落底（用威權強力要別人服從）」，還叫犯錯下屬「面壁思過」，種種強硬行徑遭人詬病，難怪現在出事了，基層會群起反彈，呼籲督察單位介入調查，切勿「官官相護！」

「只適合當朋友，不能當同事、長官！」不過有另名曾共事過的員警緩頰，他個性屬「雞蛋裡挑骨頭」，彼此在公事上不合，若跳脫警察身份，私下還是能吃飯聊天。

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花蓮警分局警察節當日發生25歲林姓警員舉槍自戕憾事。（記者王峻祺攝）

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