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    首頁　>　社會

    賓士男掉出一包「紙袋」 警一摸發現內容不單純

    警員摸了牛皮紙袋覺得觸感有異，把紙袋交給鄭姓男子，要他把裡面的毒咖啡交出來。（民眾提供）

    警員摸了牛皮紙袋覺得觸感有異，把紙袋交給鄭姓男子，要他把裡面的毒咖啡交出來。（民眾提供）

    2022/06/15 20:37

    〔記者王捷／台南報導〕張姓男子開賓士又直接在路上違停，這讓警方看了相當不順眼，到了他的車前才發現，他違停的原因竟然是去玩夾娃娃機台，當下警方要求他回車上拿證件時，掉出一個紙袋，警員透過觸覺發現可能是毒咖啡，最後張男果然交出6包毒咖啡，未來他不僅吃一張違停罰單，還要面對毒品罪。

    14日晚上大概9點多，中西區來往的車輛還是很多，但張男把賓士車直接在違停在路口，警方認為這樣可能會有發生車禍的危險，警方才剛把巡邏車停好，張男就靠過來，向警方連聲說抱歉，自稱只是想玩一下娃娃機，所以就直接違停在店門口，當警員要求他出示證件時，張男鑽回車內，沒想到一袋牛皮紙袋就從副駕駛座上掉下來。

    警員幫張男撿起紙袋，沒想到紙袋的觸覺特別奇怪，感覺袋子裡裝了一包包分裝後的包裝，有經驗的警員直覺認為紙袋裡一定裝了毒咖啡，加上張男看到警員手上拿了紙袋一臉震驚，但警員則把紙袋交給張男，要他把袋子裡的毒咖啡交出來，後來張男直接倒出了數包毒咖啡。

    警方一共查扣6包毒咖啡快要40公克，咖啡包中的不明粉末，篩檢初步發現含有3級毒品成分，訊後將張男以毒品罪移送。

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