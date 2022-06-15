16歲少女打疫苗亡解剖驗出微小病毒B19型 交衛福部釐清是否與疫苗有關

去年底一名16歲馮姓少女因接種疫苗疑似出現不良反應，於去年12月30日不幸過世。馮母日前在前衛生署長楊志良等人陪同下，至台北地院按鈴控告政府，訴請國賠。（資料照）

2022/06/15 17:14

〔記者錢利忠／台北報導〕16歲馮姓少女於去年接種第一劑BNT疫苗之後，疑似出現不良反應，送醫搶救仍不幸身亡；馮母上月赴台北地院訴請國賠500萬元，而馮姓少女的解剖結果，死因為缺血性腦病變，且遺體內驗出「微小病毒B19型」，不過是否與接種疫苗有關？此部分仍須由衛生福利部預防接種救濟審議小組釐清，少女遺體相驗後已發還家屬，上月底入葬。

去年11月10日，馮姓少女接種第一劑BNT疫苗後，同月28日即疑似出現不良反應，送醫搶救後，仍不幸於去年12月30日過世。馮母懷疑愛女是死於接種疫苗的不良反應，上月26日在前衛生署長楊志良等人陪同下，赴台北地院訴請國賠500萬元，對象則是衛福部。

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馮母曾哀痛表示，「我的孩子才16歲，打完疫苗就莫名其妙猝死，結果相驗報告書不能給家屬」。據了解，法醫研究所於今年4月解剖及採樣馮姓少女遺體，查出死因為缺血性腦病變，並驗出「微小病毒B19型」，

關於「微小病毒B19型」，有醫師曾指出，該病毒於1975年從捐血者的血清中首次被發現，典型致病症狀為兩側臉頰紅潤，像是被掌摑過一樣，身體其他部位也會出現紅疹，四肢最常見，健康兒童若得到此病，症狀輕微通常可不藥而癒，青少年或成人得到此病則可能引起關節炎，患有溶血性貧血的病人及免疫不全者，患上此病可能造成嚴重貧血。

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