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    逃稅千萬還將上億資產藏海外 營收上億白銀進口商慘了

    匠品公司時任負責人李明源（中）欠繳營利事業所得稅加上罰鍰共4068多萬元，14日遭管收。（士林分署提供）

    匠品公司時任負責人李明源（中）欠繳營利事業所得稅加上罰鍰共4068多萬元，14日遭管收。（士林分署提供）

    2022/06/15 14:49

    〔記者溫于德／台北報導〕營收上億的匠品公司專門進口白銀，時任公司負責人李明源卻欠繳2006年到2011年間營利事業所得稅加上罰鍰共4068多萬元，行政執行署士林分署發現李男把公司2億6000萬多元資產藏在海外，決定硬起來，14日對李男聲請管收獲准，立即將人送往看守所執行管收。

    士林分署指，65歲李明源欠繳營利所得稅與罰鍰共6038萬多元，經分署勸諭，他雖繳納2000多萬元，仍積欠4068萬多元，但他並非無資力繳納欠稅，先前已將公司3000萬多元資產移轉到自己與家人名下，甚至把匠品公司2億6000多萬元的資產藏在由他擔任負責人的海外一人公司名下。

    且李明源面對士林分署催繳積欠金額4068萬多元，他還稱會把2億多元匯往海外公司是為了幫匠品公司進口白銀避險，屬於進口成本。

    士林分署拒絕採信，且發現李明源拿匠品公司資產繳個人卡費、支付女兒購屋頭期款，還提領現金高達3374萬多元，決定對他聲請管收。

    士林分署表示，士院曾駁回聲請，經提起抗告，獲高院廢棄發回，李明源不服再提抗告，仍遭最高法院駁回確定。

    士林分署14日再度對李明源聲請管收，獲士院裁准，由於李明源仍拒絕提出具體清償方案，立刻將人送

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