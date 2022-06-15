離譜！嘉南大圳國家綠道欄杆被偷11支 危及步道安全

嘉南大圳水圳綠道在經過渡槽橋路段時，會在橋上兩側設置護欄保護民眾行走、騎自行車的安全，兩度失竊欄杆的官田溪渡槽橋已由農水署嘉南管理處修復。（記者楊金城攝）

2022/06/15 14:20

〔記者楊金城／台南報導〕缺德，歪腦筋動到嘉南大圳國家綠道上，有竊賊偷了3次計11支護欄欄杆，危及步道安全，農田水利署嘉南管理處已向麻豆警分局報案偵辦。

農水署嘉南管理處沿嘉南大圳北幹線、南幹線堤岸建置國家級自行車水圳綠道，在南幹線台南官田段並和山海圳國家綠道路線重疊，是不少民眾探訪百年水圳歷史、自然景觀的熱門路線。

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水圳綠道在經過渡槽橋路段時，會在橋上兩側設置護欄保護民眾行走、騎自行車的安全，農水署嘉南管理處也都會派人巡護，不料竟被小偷盯上。

竊賊3月15日先在水圳綠道官田拔林段南181線附近剪斷護欄的繩子，拔掉固定的螺絲，偷走鐵柱，後又在5月30日、6月3日兩度在官田溪渡槽以相同手法偷走鐵欄杆共11支。

1支鐵欄杆長約1.2公尺，造價約3000元，農水署嘉南管理處損失33000元，因欄杆失竊，危及國家步道安全，管理處巡護發現後，以最短時間修護，目前除在固定欄杆的螺絲位置加固避免被偷走欄杆、加強巡護外，計畫近期也在北幹線水圳綠道加固欄杆的螺絲以防竊。

這3次欄杆失竊案，都選在夜間下手，犯案手法也雷同，疑為同一竊賊幹的，相當缺德，警方調閱相關路線監視影像著手偵辦中。

農水署在固定水圳綠道欄杆的螺絲位置加固避免被偷走欄杆、另加強巡護。（記者楊金城攝）

嘉南大圳國家綠道（山海圳國家綠道）上，竊賊偷了3次計11支護欄欄杆，危及步道安全。（讀者提供）

嘉南大圳國家綠道（山海圳國家綠道）上，竊賊偷了3次計11支護欄欄杆，危及步道安全。（讀者提供）

嘉南大圳國家綠道（山海圳國家綠道）上，竊賊偷了3次計11支護欄欄杆，危及步道安全。（讀者提供）

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