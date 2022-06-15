動漫風？KTV附近售「航海王」毒咖啡 藥腳未到警先現身

警方當場逮捕黃姓藥頭。（警方提供）

2022/06/15 12:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓藥頭涉嫌利用知名動漫「航海王」圖樣，做為毒咖啡外包裝，還以「茶葉」做代號透過通訊軟體攬客販售，日前他在市區一間知名KTV外等候買家，但藥腳還未到卻是刑警先現身，當場在其身上及車內查獲10多包毒咖啡，檢方複訊後聲押獲准，最近偵結起訴。

台中市刑大為預防「搖頭趴」再現，全力投入查緝各類毒品，包括時下最流行毒品咖啡包等新興毒品，其中偵八隊接獲情資，年紀輕輕的22歲黃姓藥頭，以知名動漫「航海王」為毒品外包裝圖樣，透過通訊軟體推播接受訂購後，專車送往市區各KTV或是夜店外，與下游毒蟲交易，並佯稱是販售「茶葉」，藉此規避警方查緝。

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案經警方蒐證完備收網，去年底得知黃男與藥腳相約市區知名KTV外交易趕往埋伏，見黃男開車前來立即現身攔查，當場查獲10多包印有「航海王」精美圖樣的毒咖啡包，及販毒不法所得10餘萬元，經初步檢測，這些毒咖啡包含呈安非他命及K他命陽姓反應。

查緝過程中，偵辦員警發現黃男所販賣的毒咖啡，包裝上還印有精美的漫畫骷顱頭圖案，「莫非是提醒施用此物，就會變成骷髏頭？」令人啼笑皆非，訊後先將黃男依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，並繼續擴大追查毒品來源及流向，而全案最近也經檢方偵結起訴。

偵八隊提醒，黃男販售的毒品是時下流行漫畫圖樣，提醒家長要注意家中青少年學子有無持有類似印刷或奇異圖樣的包裝物品，以免染毒受害，另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

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警方查扣知名動漫「航海王」圖樣的毒咖啡包。（警方提供）

警方另查扣10多萬販毒所得。（警方提供）

黃男以「茶葉」做代號透過通訊軟體攬客販售。（警方提供）

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