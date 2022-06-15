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    惡劣！台中女國中生補習返家竟遭隨機狠踹 警追緝出獄男

    台中太平女國中生晚上補習後返家，竟被一名男騎士猛踹倒地，警方鎖定林姓男子涉案，要求到案說明。（記者陳建志翻攝）

    台中太平女國中生晚上補習後返家，竟被一名男騎士猛踹倒地，警方鎖定林姓男子涉案，要求到案說明。（記者陳建志翻攝）

    2022/06/15 13:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中太平一名14歲女國中生，本月7日晚間9點多補習返家，行經太平區長億九街和永安街口附近時，一名騎機車男子從後方接近，突然舉起右腳猛踹女國中生，造成她跌倒腳部擦挫傷，女學生飽受驚嚇趕緊回家，並由家人帶往警局報案提告，警方查出踹人的是剛出獄不久的林姓男子（68歲），目前已發通知書請他到案說明，若拒不到案將請拘票拘提到案，釐清動機。

    台中太平這名女國中生，7日晚間9點39分從補習班下課徒步返家，行經太平區長億九街時，一名男騎士的機車手把先碰撞女學生，因無大礙女學生繼續前進，沒想到該名騎士從後方尾隨後，竟舉起右腳猛力將女學生踹倒後揚長而去，飽受驚嚇腳部擦挫傷的女學生，趕緊返家告訴父母，並在家人陪同下前往警局報案。

    太平分局太平派出所廖文雄所長表示，經調閱監視器後，鎖定一名轄區剛出獄沒多久的林姓男子（68歲）涉有重嫌，不過因林男返家時間未定，目前已經發出通知書請他到案說明，若林男仍不到案說明，將請拘票拘提到案，釐清林男犯案動機。

    太平分局警方表示，除持續追緝林男到案，也加強附近學校上下學期間的周邊巡邏，提高見警率，以防制類似案件再度發生。

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