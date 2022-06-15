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    欺瞞衛哨！ 海軍士官長護航營外人士回營過夜 各罰4萬換緩起訴

    海軍司令部大門。（資料照）

    海軍司令部大門。（資料照）

    2022/06/15 11:18

    〔記者錢利忠／台北報導〕在海軍通信系統指揮部服役的馮姓電子電機士官長，去年與退伍的劉姓同僚喝酒餐敘後，帶劉男回營區過夜，並護航劉男冒充成忘帶識別證的營區人員，隔天再拿別人的識別證協助他出營區，被依違反陸海空軍刑法之欺矇衛哨兵而通過其警戒之處所罪法辦；台北地檢署考量2人有悔意，予以緩起訴1年，2人各須支付公庫4萬元處分金。

    檢方調查，去年4月15日晚上，馮男與劉男相約在北市長安東路某熱炒店餐敘，幾杯黃湯下肚後，一轉眼就已來到凌晨時分，家住桃園的劉男因喝酒不能開車，又想省下交通及住宿費用，由於他曾在該營區服役，便向馮男提議進營區過夜。

    兩人凌晨搭計程車回到海軍司令部大直營區後，劉男拿出身分證向衛哨登記，謊稱是忘記帶識別證的營區人員，順利騙過衛哨兵進入營區後，劉男即直接走向馮男位於通指部大樓2樓的寢室就寢，16日早上7時許，再找馮男幫忙，隨手拿其他同袍放在寢室內的識別證闖關離開營區，並於營區外，將別人的識別證交由馮男協助歸位。

    事後兩人的劣跡曝光，憲兵獲報後介入調查，兩人接受憲兵偵詢時，也承認欺瞞衛哨，讓已是營外人士的劉男進營區過夜，兩人因此被依欺矇衛哨兵而通過其警戒之處所罪法辦。

    檢方勘查兩人進出營區的監視錄影畫面及人員進出查訪系統後，認定2人所犯罪證明確，考量2人已承認犯行、犯後態度良好，同意給予自新的機會，予以緩起訴。根據陸海空軍刑法第71條規定，欺矇衛兵、哨兵或其他擔任警戒職務之人，而通過其警戒之處所，或不服其禁止而通過者，可處1年以下徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

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