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    前海巡署上校等3人涉共諜案 判處7個月至1年2個月不等徒刑

    前海巡上校葉瑞璋等3人涉共諜案，高雄高分院更一審判決有罪。（記者鮑建信攝）

    前海巡上校葉瑞璋等3人涉共諜案，高雄高分院更一審判決有罪。（記者鮑建信攝）

    2022/06/15 10:31

    〔記者鮑建信／高雄報導〕前海巡上校葉瑞璋等3人涉嫌共諜案，高雄高分院上午更1審宣判，葉和前警總上尉情報官崔沂生、退役中校李慶賢等3人，被依違反國安法判處7個

    月至1年2月不等徒刑。

    此外，崔和李先前因本案部分犯行，業經最高法院分別判處有期徒刑1年4月和10月確定，目前在監執行，並視訊宣判。

    檢方指出，被告崔沂生於2004年間前往中國經商，認識隸屬山東省濟南市行政、軍事、黨務機構的張姓國安官員，張允諾幫忙他在當地經商，並要求他吸收軍黨政人員為對岸工作或蒐集情報。

    2007年間，崔安排前警總同事、軍管區司令部情報處退役中校李慶賢在上海與張會面，兩人涉嫌以署名「安迪」文件傳真輸誠，並表明加入對岸組織。

    同年5月間後，李返台後，涉嫌將退伍後持有的「海巡署85年7月間北部、中部、南部、東部等地區海岸巡防司令部兵力駐地報告表」等資料，透過崔交給對岸。

    後來李又向退役海巡署上校後勤官上校葉瑞璋索取「海巡署每月開會報告」等資料，葉陸續提供海巡署內部工程計畫等資料，並索取報酬。

    據悉，崔等人出庭應訊指稱，提供的資料，均非機密。並說，有的資料過時且動過手腳，否認犯行。

    高雄高分院更1審上午宣判，崔和葉均處有期徒刑10月，李則因觸犯3罪，判處7個月至1年2月不等徒刑，但未併執行刑，仍可上訴。

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