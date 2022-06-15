新北板橋國小接送區遭砂石車整排違停 家長報案怒喊：沒用！

家長指控，板橋國小校門對面，連日於上學時出現整排違停砂石車，佔據家長接送車位、通學巷，險象環生，報案也未見警方取締，反倒讓業者大肆違停。（記者吳仁捷攝）

2022/06/15 09:11

〔記者吳仁捷／新北報導〕家長向本報爆料，表示近日上午送小孩到板橋國小上學時，發現校門對面原本可臨停的家長接送車位、機車停車格，都遭整排7、8輛違停砂石車佔據，不少家長學童被迫在砂石車周遭出入，險象環生，家長前一天向110報案反應，要求開單或要求駛離，但不僅沒改善，整排砂石車今天一早依舊在上學尖峰時段違停、佔據通學巷，質疑警方護童作半套、包庇取締違停砂石車。

板小家長指控，學校周遭有學生路隊、通學巷、家長接送區等機制，保護家長、學童安心上下學，但近來卻發現大量學生進出學校後門於上午上學時段，出現大批違停砂石車，佔據家長接送臨停的車位、機車格，甚至影響學生從對向人行道進入校門的行進路徑。

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家長說，警方每逢開學前後極力展現護童力道，但學期進入尾聲，面對類似砂石車違停佔據校園通學巷、佔據家長接送車位，110、板橋警分局卻於受理後，尚未積極驅離、開單，反而讓維程交通公司整排6、7輛砂石車大喇喇違停、佔據通學巷，嚴重影響、威脅學童、家長接送安全，與警方一再呼籲遠離大車等交通安全疏導，出現很大落差，要求警方、校方善盡維護通學的學童、家長安全，不要等到悲劇發生，才亡羊補牢。

家長指控，板橋國小校門對面，連日於上學時出現整排違停砂石車，佔據家長接送車位、通學巷，險象環生，報案也未見警方取締，反倒讓業者大肆違停。（記者吳仁捷攝）

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