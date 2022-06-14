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    屏東超商女店員被挖眼案 法官說明為何只判5年

    屏東超商女店員被挖眼案，法官說明為何只判5年。（資料照，本報合成。）

    屏東超商女店員被挖眼案，法官說明為何只判5年。（資料照，本報合成。）

    2022/06/14 21:41

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣高樹鄉潘姓女超商店員遭男子楊寶勝挖眼案，屏東地方法院判決楊男犯案時沒有精神障礙，判處5年有期徒刑，是否輕判引發各界議論，屏東地院說明，差異點就在楊男沒有殺人意圖，拿菜刀砍傷范姓婦人時沒有朝致命處攻擊，且接受勸阻，所以沒有以殺人未遂罪判刑，而改以傷害罪判刑，判處1年2個月徒刑，對潘姓女店挖眼部分，因為視力未受損，所以用重傷未遂罪判決4年有期徒刑，合併執行5年。

    屏東地方法院表示，挖眼案潘姓女店員部分，檢察官起訴罪名為刑法第278條第3項、第1項之使人受重傷未遂罪，法院審理結果與檢察官起訴罪名相同。又刑法第278條第1項之使人重傷罪之法定刑為「5年以上12年以下有期徒刑」，經依未遂犯規定減輕其刑後，法院所能量處之處斷刑為「2年6月以上6年以下有期徒刑」，合議庭審酌刑法第57條各款事由後，量處其中間刑度有期徒刑4年。並認為楊寶勝犯行時沒有精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法，或顯著減低之情狀。

    在范姓婦人在早餐店被菜刀砍傷部分，楊寶勝沒有朝致命砍殺，也接受制止，沒有殺人意圖，所以依傷害罪判處1年2個月徒刑。

    屏東地方法院。（記者葉永騫攝）

    屏東地方法院。（記者葉永騫攝）

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