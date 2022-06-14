「肉粽逃跑了」！外送員撿粽交警 婦失而復得又驚又喜

親手包的肉粽失而復得，婦人開心說「人間處處有溫暖」。（警方提供）

2022/06/14 17:38

〔記者許國楨／台中報導〕「肉粽逃跑了」！台中市林姓婦人11日騎車途中，不慎將親手包的一袋肉粽掉落路面卻渾然不知，後方外送員撿起追趕林婦未果只得送交警所，警方立即調閱沿線監視器比對，不出半小時，順利查出失主機車，原已不抱希望的林婦突接到通知，滿心感恩的向外送員及警方致謝，真的是「人間處處有溫暖」。

台中市第一分局西區派出所警員陳家豪當時正在值班，一位外送員突匆匆忙忙走進所內，手上還提著數十顆肉粽告訴陳員「有人騎車騎到一半掉下來的！」陳員進一步了解，原來該名外送員送餐途中，行經民權路與市府路口時，發現前方一位騎車婦人不慎自機車掉落一袋肉粽，但婦人絲毫未察覺，仍繼續往前行駛。

請繼續往下閱讀...

外送員見狀立即撿起肉粽，一路追趕婦人好幾十公尺，卻因紅燈阻礙沒能追上，只好拿到警所，希望警方可以幫忙找到失主，陳員透過外送員提供的資訊，立即調閱監視器逐一比對行經車輛，並透過警政系統交叉比對，終於查到失主是61歲的林姓婦人立即通知到場。

林婦向陳員說，自己在附近醫院當廚工，遺失肉粽都是親手包的，當下發現肉粽不見時急的像熱鍋上的螞蟻，還以為掉在第五市場，找了一段時間仍然遍尋不著懊惱心想「應該找不回來了吧?」，正想放棄時沒想到就接到警方來電，笑著說「人間處處有溫暖」，非常感謝暖心外送員與熱心員警合力幫忙，才能找回用愛心與耐心包的肉粽。

第一分局提醒，民眾如有拾獲遺失物品，無法立即通知失主領回時，應於第一時間送交鄰近派出所或撥打110專線求助，若民眾不慎遺失物品，可至附近警察機關尋求協助，或至內政部警政署拾得物公告網站查詢，早日尋回遺失物品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法