為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「肉粽逃跑了」！外送員撿粽交警 婦失而復得又驚又喜

    親手包的肉粽失而復得，婦人開心說「人間處處有溫暖」。（警方提供）

    親手包的肉粽失而復得，婦人開心說「人間處處有溫暖」。（警方提供）

    2022/06/14 17:38

    〔記者許國楨／台中報導〕「肉粽逃跑了」！台中市林姓婦人11日騎車途中，不慎將親手包的一袋肉粽掉落路面卻渾然不知，後方外送員撿起追趕林婦未果只得送交警所，警方立即調閱沿線監視器比對，不出半小時，順利查出失主機車，原已不抱希望的林婦突接到通知，滿心感恩的向外送員及警方致謝，真的是「人間處處有溫暖」。

    台中市第一分局西區派出所警員陳家豪當時正在值班，一位外送員突匆匆忙忙走進所內，手上還提著數十顆肉粽告訴陳員「有人騎車騎到一半掉下來的！」陳員進一步了解，原來該名外送員送餐途中，行經民權路與市府路口時，發現前方一位騎車婦人不慎自機車掉落一袋肉粽，但婦人絲毫未察覺，仍繼續往前行駛。

    外送員見狀立即撿起肉粽，一路追趕婦人好幾十公尺，卻因紅燈阻礙沒能追上，只好拿到警所，希望警方可以幫忙找到失主，陳員透過外送員提供的資訊，立即調閱監視器逐一比對行經車輛，並透過警政系統交叉比對，終於查到失主是61歲的林姓婦人立即通知到場。

    林婦向陳員說，自己在附近醫院當廚工，遺失肉粽都是親手包的，當下發現肉粽不見時急的像熱鍋上的螞蟻，還以為掉在第五市場，找了一段時間仍然遍尋不著懊惱心想「應該找不回來了吧?」，正想放棄時沒想到就接到警方來電，笑著說「人間處處有溫暖」，非常感謝暖心外送員與熱心員警合力幫忙，才能找回用愛心與耐心包的肉粽。

    第一分局提醒，民眾如有拾獲遺失物品，無法立即通知失主領回時，應於第一時間送交鄰近派出所或撥打110專線求助，若民眾不慎遺失物品，可至附近警察機關尋求協助，或至內政部警政署拾得物公告網站查詢，早日尋回遺失物品。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    外送員與少年仔台中街頭雨中格鬥 網笑：打贏給1000小費
    2022/06/13 12:19

    外送員與少年仔台中街頭雨中格鬥 網笑：打贏給1000小費
    最美的風景！馬路出現大窟窿 外送員以機車大燈守護用路人半小時
    2022/06/11 16:41

    最美的風景！馬路出現大窟窿 外送員以機車大燈守護用路人半小時

    石墨烯神枕 3大科技亮點提升睡眠品質
    幫外送員爭權益！ 賴香伶：6月底前重新報稅「可減稅約1萬」
    2022/06/07 14:25

    幫外送員爭權益！ 賴香伶：6月底前重新報稅「可減稅約1萬」
    客人取餐沒戴口罩拉上衣遮臉如忍者 外送員直呼害怕
    2022/06/06 14:05

    客人取餐沒戴口罩拉上衣遮臉如忍者 外送員直呼害怕

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播