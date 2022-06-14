宜蘭縣蘭城警英獎 刑警父子檔相隔8屆接連獲獎

宜蘭縣長林姿妙（左2）頒蘭城警英獎犯罪偵防類給刑大偵查佐陳宏恩（右2），右1為陳父陳保羅。（記者蔡昀容攝）

2022/06/14 17:01

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕明天是警察節，宜蘭縣政府今天頒發第9屆蘭城警英獎，10人獲得殊榮，其中31歲刑大偵查佐陳宏恩，警專34期，去年查獲毒品販售案37人，並偵破17名犯嫌組成的詐騙集團，績效優異，他的爸爸陳保羅也是刑警，是第1屆蘭城警英獎得主，目前在少年隊，他今天也到場和兒子合影，共享榮耀，父子2人接續獲獎，蔚為佳話。

蘭城警英獎分為犯罪偵防、交通安全、為民服務類、優良風紀及特殊事蹟等類別，陳宏恩是犯罪偵防獎得主，去年查獲29件毒品販賣案件共37人，並於去年6月間偵破一起以林嫌為首的17名詐欺車手集團，該詐欺集團利用盜用通訊軟體、拍賣詐財等手法進行詐騙，受害人多達103人，非法提領逾760萬元，保護縣民免於危害，表現優異。

請繼續往下閱讀...

陳宏恩說，所有刑事案件，都是許多員警努力下累積下來的成果，他只是被推派出來領獎，因此要把榮耀獻給同仁；他說詐騙集團的案子令人印象深刻，從一個車手開始，逐一從內部瓦解逮人，要耗費很長的時間。

陳宏恩的爸爸陳保羅，在縣警局少年警察隊第一組擔任小隊長，警察學校118期，是蘭城警英獎第一屆得主，昨也到頒獎現場觀禮合影；陳保羅見兒子投入警界，並得到第9屆蘭城警英獎殊榮，恭喜兒子得獎，也喜見傳承，希望兒子再接再厲，考取幹部，在警政工作上更上一層樓。

蘇澳警分局澳花派出所副所長松曉成是為民服務類得主，去年執行山難搜救工作，救援8名登山客，後來也處理一女子登山失聯案，順利尋獲登山客並安全護送。松曉成說，這是警察本來就應該做的職責，找到失聯者，焦急家屬放下心中大石頭的表情，感到欣慰。

另外，宜蘭警分局偵查佐李峻業、羅東警分局偵查佐邱丞頡獲偵防犯罪類獎；交通警察隊小隊長簡瑞英、宜蘭警分局警員洪家銘獲交通安全類獎；礁溪警分局警員張湘芸、三星警分局警員陳照平獲為民服務類獎；督察科員游裕湘獲優良風紀類獎；保安科員王志偉獲特殊事蹟獎。另，羅東警分局警務佐魏美珍獲縣警局第58屆機關模範警察；行政科長蔡松本獲績優一級主管獎。

蘇澳警分局澳花派出所副所長松曉成（右）獲頒蘭城警英獎為民服務類。（記者蔡昀容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法