25位主任檢察官滿4年 2人吃負評仍通過連任

法務部近年來要求檢察長如實考核，連帶讓基層更加願意表達聲音。（記者吳政峰攝）

2022/06/14 12:51

〔記者吳政峰／台北報導〕一審主任檢察官一任4年，得連任一次到8年，基層檢察官的意見是連任與否的重要指標，因採具名制，過去基層幾乎不願意寫負評，惟近年來風向轉變，逐漸有人勇於表達意見，而負責審查的職期審查會亦如實查核，去年即有一位主任因此主動離職，今年再有兩人被打負評，但因內容不明確，審查會仍通過全體25位主任的連任案。

職期審查會每年6月召開例行性會議，討論任滿4年的主任連任案以及主任每年度的續任案，在此之前，法務部會廣發問卷調查表給各地檢署檢察官，請他們針對署內主任提供連任或續任與否的意見，包括操守、能力、身心狀態、敬業精神、領導統御等指標，並填選是否同意該名主任連任。

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因採具名制，基層一般通常不願意寫主任的壞話，以免被找麻煩，導致過去只要一獲遴選當上主任，就可以做好做滿8年，甚至還有不適任的人因為論資排輩的關係而當上襄閱，影響地檢署的聲譽。

惟近年來法務部三申五令要求檢察長如實考核檢察官的能力，以保護多數認真負責檢察官的威信，這股風潮也連帶讓基層開始願意表達意願，去年即有一名主任因為被基層填寫「關心」他人案件，在職期審查會調查期間，決定掛冠求去離職。

今年共有25位主任職期滿4年，由於傳出將從嚴審查連任案，許多人「剉咧等」，紛紛探詢誰被打負評，憂心自己中箭落馬，恐成為少數無法連任的主任，面子不知往哪擺。

從回收的問卷顯示，確有2名主任分別被評為不適任，但內容不夠明確，難以調查，職期審查會參酌同署其他檢察官的意見，發現該2名主任在其他人的問卷調查中，均獲評可以連任的回饋，綜合討論與評價後，最後仍通過2人的連任案。

今年共有25名主任檢察官滿4年，全數獲得審議通過連任；另有21名主任滿8年，依法必須卸任，升上二審或回基層辦案。

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