莽男吸毒後持「彎刀」砍家人 傷妻勇奪刀後帶母、幼女躲房內待救

魏男吸毒後持「彎刀」砍刺妻子，發生於一處大樓社區內。（資料照、記者張瑞楨攝）

2022/06/14 12:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕與妻子、岳母同住台中市北屯區一處大樓社區的魏姓男子（34歲），今年3月19日上午，施用具有中樞神經興奮作用的三級毒品之後，懷疑妻子外遇，突然持「彎刀」砍刺妻子，將妻子脖子砍傷，岳母拯救女兒時，手部也被割傷，妻子負傷趁機將「彎刀」奪下，拋出陽台外，再與幼女、媽媽（魏男岳母）躲入房內等待員警救援，警察現場查扣毒品咖啡包5包等證物，台中地檢署今天依殺人未遂罪起訴。

起訴書指出，34歲魏男懷疑妻子外遇，案發當天清晨，夫妻兩人談分手（離婚），到了上午6、7時許，有毒癮的魏男，施用含有「甲基甲基卡西酮」（俗稱喵喵，屬於中樞神經興奮劑，三級毒品）等成分的「毒咖啡包」，於上午10時許，於住處持「彎刀」質問妻子是否外遇，並用「彎刀」砍傷妻子頸部，之後坐在沙發上自殘。

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岳母聽聞女兒呼救，趕緊制止女婿魏男，雙方拉扯時，岳母手部割傷，負傷的妻子則奪下「彎刀」，將之拋出陽台外，趕緊帶年幼女兒、母親（魏男的岳母），躲入房內等候警方救援，警方很快抵達，將妻子等傷者送醫，查扣「彎刀」、菜刀、水果刀與5包毒咖啡，妻子急診後挽回性命。

檢方偵查時，魏男宣稱沒有殺妻之意思，只是想恐嚇妻子，台中地檢署認為，魏男明知持彎刀砍刺妻子脖子，會有致命的結果，幸好員警迅速馳抵將之送醫，而倖免於難，依家庭暴力之殺人未遂罪起訴。

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