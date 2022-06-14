2車違停購物罰1車 警遭譏諷開罰也能「一國兩治」

違停機車道買早餐遭開罰，謝婦怨警卻放過另名相同違停老伯，不公不義。（記者陳賢義攝）

2022/06/14 12:23

〔記者陳賢義／台東報導〕謝姓婦人值大夜下班，開車前往早餐店為家人買早餐，先行怠速點餐，隨後再下車付錢取物，1名員警巡經認為謝婦違停在機車道欲開單舉發，恰逢對向另有1名老伯也相同，未料開單警僅叫喚老伯速駛離，執意舉發謝婦，謝婦怒斥不公不義，譏諷警方開單也能「一國兩治」；警方表示，會對基層進行再教育，如謝婦有疑義可循正常管道申訴。

「我才剛停車，拿完早餐馬上就開走」，拖著值大夜的疲憊身軀，謝婦開著車到距離工作處約300公尺遠的早餐店幫家人買早餐，為了避免影響交通，先行怠速點餐，隨後才下車取餐，未料一下車就遇到巡邏警，以違停機車道為由欲製單開罰，不論謝婦如何解說致歉，開單警仍執意為之。

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就在警方忙著開單之際，謝婦和開單警同時看到對向1位老伯同樣違停購物，怎料警方卻叫老伯趕緊駛離，僅開罰謝婦1人。由於違規在先，謝婦只能乖乖收到罰單，但事後想起仍忿忿不平，怨道警方不公不義，要開罰就應2違停者一起開，僅開1人卻叫另人離去，執法不公。

警方調查，事發當時僅有1名執勤員警，且依規定臨停未逾3分鐘警方無權開罰，只能勸導速離，倘若謝婦對警製單開罰有疑義，可依規定向監理單位申訴，警方也會要求基層員警如遇類似狀況，應妥善處置力求公正。

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