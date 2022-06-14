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    小孩熱痙攣母求助 警火速「開道送醫」

    28歲陳姓婦人因1歲的幼兒突然熱痙攣，到大雅分局馬岡派出所求援，警車開道協助送醫。（記者歐素美翻攝）

    28歲陳姓婦人因1歲的幼兒突然熱痙攣，到大雅分局馬岡派出所求援，警車開道協助送醫。（記者歐素美翻攝）

    2022/06/14 11:19

    〔記者歐素美／台中報導〕「警察先生，我小孩熱痙攣！可以幫忙一下嗎？」28歲陳姓婦人因1歲的幼兒突然熱痙攣，心急如焚，擔心延誤就醫時間，等不及救護車抵達，到大雅分局馬岡派出所求援，員警獲知立即以開警車警示開道，火速護送陳女一家人趕往中國附醫，原本約半小時的車程，只花一半時間，約15分鐘即抵達，讓陳婦一再表示感謝。

    本月11日上午10點左右，28歲的陳婦到大雅分局馬岡派出所求援，她焦急表示，「警察先生，我小孩熱痙攣！可以幫忙一下嗎？」原來她1歲的兒子一早在家中突然熱痙攣，她擔心延誤就醫，心急如焚，等不及救護車抵達，趕緊前往派出所求助。

    馬岡派出所巡佐陳永清、警員王嘉駿獲知後，立即駕駛警車，開啟警示燈、鳴放警報，於前方警示開道，火速護送陳女一家人趕往中國附醫，原本約半小時的車程，短短15分鐘內趕到，家屬對於員警的熱心協助表示感激不已，頻頻向員警道謝，若非員警即時協助開道，他們不知道要拖到何時才能順利就醫。

    馬岡派出所所長林武傑表示，民眾如遇疾病救護案件，可優先叫救護車，除能初步得到合適的救護，也可把握黃金搶救時間，也提醒用路人，路上如聽到救護車或警車鳴笛聲，應注意鳴笛車輛行駛來向。

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