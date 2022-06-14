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    婦人開車擦撞腳踏車騎士後離開「煞車燈沒亮」不算肇逃

    黃姓婦人開車擦撞機車騎士後離開現場，法官認定煞車燈沒亮起，黃婦不知情判無罪。（翻攝自判決書）

    黃姓婦人開車擦撞機車騎士後離開現場，法官認定煞車燈沒亮起，黃婦不知情判無罪。（翻攝自判決書）

    2022/06/14 11:22

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓婦人開車在鳳山區鳳南路撞傷腳踏車騎士後，沒有停留處理車禍就離開現場，員警循線找到肇事的黃婦，黃婦辯稱不知道撞到人，法官勘驗監視器畫面，認定車禍發生時，黃婦沒有踩下煞車，與常情不符，不排除她真的不曉得撞到人，因此肇逃部分判無罪，僅依過失傷害罪判刑4月，得易科罰金。

    判決指出，前年10月4日傍晚6點，黃姓婦人開車行經鳳山區鳳南路時，她為了超越前方腳踏車，於是從左側加速繞過腳踏車，卻不慎擦撞到許姓腳踏車騎士，害許男人車倒地，腰椎壓迫性骨折。

    黃婦肇事後沒有停在現場，反而加速駛離，警方獲報到場處理車禍，先將受傷的許男送醫，並根據現場監視器畫面，循線找到黃婦；黃婦到案時辯稱，自己不曉得撞到人，也不曉得發生車禍，她不是故意要逃離車禍現場。

    高雄地院審理時，法官勘驗監視器影片，發現黃婦的車子擦撞許男的腳踏車前後時間，沒有看到黃婦的煞車燈有亮起，與一般人發生車禍的瞬間會踩下煞車情況有異，因此難以認定黃婦知道發生車禍。

    法官認為，腳踏車重量較輕，倒地後產生的聲響及異動，比機車或其他車輛為輕，因此認定黃婦不知情，肇逃部分判無罪。至於許男車禍受傷部分，則依道路交通事故調查報告等事證認定黃婦有責，判她徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

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