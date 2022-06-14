柯以柔控夫偷吃女員工！二審判准離婚、 郭宗坤賠40萬

柯以柔（右）訴請和郭宗坤離婚，高院今仍判准，圖為柯日前出庭照。（記者楊國文攝）

2022/06/14 10:16

〔記者楊國文／台北報導〕藝人柯以柔訴請和丈夫郭宗坤離婚，士林地院判准，且郭須賠償40萬元，郭堅稱沒搞外遇、沒家暴，提起上訴盼能復合，高等法院審理長達2年半時間，雙方對簿公堂幾無互動，柯以柔斬釘截鐵說「絕不可能復合」，高院今駁回上訴，仍判准離婚，郭須賠償40萬元。還可上訴。

本名柯育婷的柯以柔（42歲），2011年嫁給的郭宗坤（現年44歲），前後生下3名子女，但郭宗坤7年前聘僱一名20多歲大學畢業不久的女員工，2017年10月被週刊爆料與女員工過從甚密，兩人婚姻關係因而觸礁。

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柯以柔於2018年2月訴請離婚，並爭取子女監護權，幾經調解破局後，士林地院2018年10月4日首度開庭審理。

審理期間，雙方對於郭宗坤與女員工關係，以及郭的酒駕紀錄等事宜，展開辯論。柯以柔強調郭宗坤違反丈夫忠誠義務，郭宗坤則始終否認出軌。法官也傳喚一名媒體工作者，據了解，該媒體工作者因接獲爆料，為追查真相，持相機設備多次在郭開的日本料理店外與機場守候，拍到疑似郭和女員工過從甚密證據，柯以柔因此聲請傳喚媒體工作者出庭作證。

士林地院判准離婚理由認定，郭宗坤確與該女員工一起出國、關係密切，任何伴侶都無法容忍，客觀上已構成難以維持持婚姻的重大事由，因此於2019年10月判准離婚，且郭應賠償柯40萬元。

郭宗坤沈思後，2019年11月決定上訴高等法院，他堅稱沒外遇、沒家暴，還每月付巨額扶養費，盼能和柯以柔復合；但經營團購等事業有成的柯以柔指控郭說詞不實，且自打官司起，郭已1年多未付小孩生活、學費，全由她負擔，「絕不可能復合」。高院審理時，柯和郭互動少，庭後均各自快步離去。

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